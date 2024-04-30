爸媽好幫手！青少年版Uber台灣下半年將上線 孩子可自行叫車 全程監控、錄音保障安全

許多爸媽平常最大的困擾與壓力來源就是要準時接送小孩，不管是平常上學，還是各種才藝班，讓小孩自己搭車又會擔心安全問題。Uber去年首度在美國市場推出「Uber for teens」青少年版，帶給繁忙的家長和青少年一個讓彼此都安全、安心的乘車選項，這功能近期在澳洲也上線，而台灣預計在下半年也會推出此便利新功能。

想要讓家中擁有手機的13～17歲青少年使用此功能，首先家長要先將孩子加入家庭帳戶，並送出下載Uber App的簡訊邀請，孩子透過邀請連結下載、登入之後即可使用。

家庭帳戶會統一由帳號戶長的付款方式支付叫車車資，並且可以設置預算控管，青少年可自行操作App叫車，上下車地點、搭車過程家長的手機上都會跳出通知，也都能隨時透過App查看細節。

針對家長最在乎的「安全」問題，每一趟的青少年單獨搭乘Uber趟次的安全功能都是強制產生，包含使用安全PIN碼，確保載客駕駛和App上顯示的駕駛是同一人、即時路徑顯示，錄音功能也會強制開啟，如果途中在同一地方停留太久也會即時通知、家長也可以直接透過App與駕駛通話。