昨晚台中規模3.8地震 氣象署：台灣本來就是地震好發區域

403花蓮地震以來，到今天上午6時餘震達1339次，在花蓮南邊或北邊，但昨晚7時43分台中發生規模3.8地震，地震深度27.7公里，包括台中及苗栗最大震度2級，彰化、南投及雲林都是1級，不少民眾擔心是否花蓮地震誘發其他地區地震，且網傳最近雪霸有大量馬陸出沒可能再度發生大地震，難道馬陸先知？

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，台灣是板塊活躍區域，每個地方都有可能有地震，昨天的台中地震是破碎帶產生的單一事件，可能因為位處都會區，民眾比較擔心，但該起地震規模不大，深度27.7公里，後續不太會帶出其他餘震，民眾不用太擔心。

吳健富指出，大家除了關注0403花蓮地震，台灣其他地區本來就有可能有地震，民眾與其聽信網路謠言可能又有大地震，不如平時就做好防震準備。

有關網路流傳雪霸農場出現大量馬陸的影片，並稱這是大地震前兆。台灣事實查核中心昨天指出，昆蟲專家表示，網傳影片裡大量馬陸出沒，原因可能是適逢交配季節或下雨導致，由於馬陸會在表土挖洞，當大雨過後土壤潮濕，會使馬陸無法呼吸，才會爬到地面。

專家指出，過去一直有傳聞馬陸、蚯蚓等生物大量出沒是地震前兆，但目前尚無科學證據證實動物大量遷徙與地震有關。

台灣事實查核中心也表示，雪霸休閒農場及其員工認為，由於今年新竹縣觀霧地區已經很久沒下大雨，近日降下今年迄今最大雨勢，造成馬陸大量出現。每年這個季節都會有大量馬陸，但今年確實特別多。

吳健富指出，動物比來就比較敏感，可能是因為濕度或溫度改變，才影響到動物的行為，不一定跟地震有直接關係，目前地震難以預測。

吳健富表示，403花蓮地震至今天上午6時共發生1339次餘震，22日到23日兩天密集地震，規模不小，22日有88次，23日達194次，23日等於1小時快10個；27日凌晨再度發生規模6.1及5.8地震。他指出，以921地震經驗來看，餘震在3個月到半年之間都可能發生，有時會發生震度較大地震，帶起一群餘震，但現在看起來，餘震減緩中。

吳健富強調，台灣就是地震好發地區，在任何地區且隨時都可能發生地震，除了花蓮地震，其他地區也可能會發生地震。至於民眾擔心花蓮一直震會不會誘發其他地區也地震，吳健富指出，雖有機會，但機率不高。呼籲民眾平時就要做防震準備，不要聽信謠言，也不必過於擔心。