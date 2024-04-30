影／餘震不斷…中橫見驚人落石 流芳橋對岸岩屑崩滑中午暫停開放
震後採3時段開放通行的台8線中橫公路天祥至閣口段，其中174.1公里處的流芳橋路段，對岸山壁上午再發生持續性落石，現場煙塵瀰漫、落石噴飛，考量用路安全，公路局決定東段今天中午12時至下午1時暫停開放，視邊坡狀況決定下午4時是否放行。
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，受到0403強震及0423連續餘震的影響，今天上午流芳橋路段西端對岸山壁，高處稜線發生持續性落石及岩屑崩滑，現場煙塵瀰漫，不時有落石噴飛到道路側。
太魯閣工務段搶修團隊已派人員、機具進駐，在現場持續監看，考量用路安全，天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）今日中午的放行時段暫停開放，下午4時至5時是否放行，將視後續邊坡穩定狀況
公路局籲請用路人，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路局敬祝大家行車平安！
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