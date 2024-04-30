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63歲男參加萬人健檢無呼吸倒地 4彰化醫護與消防聯手鬼門關救人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣大村消防分隊在救護車上為彰化縣63歲男子急救，順利送醫救回一命。圖／消防局提供
彰化縣大村消防分隊在救護車上為彰化縣63歲男子急救，順利送醫救回一命。圖／消防局提供

命大！彰化縣一名63歲縣民本月28日參加彰化縣萬人健檢活動時，突然昏迷倒地，還好現場衛生所醫護人員立即實施CPR（心肺復甦術）並撥打119叫救護車，趕到的大村消防分隊救護人員立即使用（自動體外心臟去顫器）實施電擊並接手CPR持續急救，送醫恢復良好。消防局表示，此次將心肌梗塞病患從鬼門關救回過程堪如教科書。

消防局表示，當時趕到現場救護的是大村分隊隊員林泓達與邵詠豪，到場後，立即使用AED且在現場總共電擊3次，並使用自動心肺復甦機與自動給氧機維持高品質的CPR壓胸與給氧，病患到院後檢查為急性心肌梗塞引起的OHCA（到院前心肺功能停止），經急救治療後已清醒且狀況穩定。

隊員林泓達說，出勤途中接獲119無線電通知為OHCA案件，車程約才2分鐘，抵達現場後，看到有4名醫護人員正在實施CPR，當下腦中就閃過「有機會救回」的預感，送醫途中，持續實施CPR壓胸與給氧等急救處置，果然救護車才剛抵達醫院，病患就已經恢復呼吸及心跳，能將病患從鬼門關成功搶救回來真的很開心；隊員邵詠豪也說，能不負所學盡到力量幫助病患跟他的家人，感到非常榮幸，這就是救護工作的日常。

員林基督教醫院急診室主任李旭雲說，病患過去沒有心臟病史，這次因為突發的急性心肌梗塞導致OHCA，幸好病患當時參加萬人健檢活動，第一時間才有專業的醫護人員實施CPR並同時通報119，救護人員迅速到場使用AED電擊並接續CPR與給氧等高品質的急救，再由醫院接手，病患手術後已恢復清醒狀況穩定。

李旭雲說，這就是生命之鏈環環相扣的流程，宛如教科書般被發揮的淋漓盡致，而最重要的關鍵就在於旁觀者CPR，若第一時間旁邊沒有人開始實施CPR，結果將會大不相同，所以推廣全民學習CPR真的非常重要。

彰化縣消防局表示，急性心肌梗塞病患致死率高，若沒有及時接受專業急救處置，約有一半的病患在到院前即已死亡，且依據彰化縣統計平均每個月有115件到院前心肺功能停止（OHCA）的案件，其中高達7成發生在住宅。

為提升民眾急救技能，消防局持續在每個月的第1個周六上午9到11時，在彰化東區分隊、員林西區分隊、鹿鳴分隊及埤頭分隊辦理CPR+AED認證訓練，歡迎縣民踴躍報名，在關鍵時刻就能立即伸出援手，守護身邊的人，也提醒民眾要定期健康檢查，可以早些發現疾病，維持健康生活。

CPR 心肌梗塞

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