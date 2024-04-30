首波梅雨鋒面深夜接近 彭啟明示警：驚見1千公里閃電列車

今年梅雨季第一道滯留鋒接近中，明後在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率。準環境部長、天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，注意到在中國華南有一波長達一千公里的閃電列車嗎?今天深夜到周三接近台灣，留意這波的不穩定。

中央氣象署指出，周三、周四(5月1日、2日)鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，天氣不穩定，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部地區須留意短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生的機率；周三降雨最明顯，鋒面上亦有對流性降雨，伴隨雷擊及強陣風，呼籲民眾外出務必注意安全。

彭啟明指出，鋒面逐漸接近，午後至晚間山區及部分平地可能有降雨。晚間西半部及東半部可能出現局部短暫陣雨或雷雨。明日鋒面通過，全台降雨機會增，特別是西半部地區。請隨身攜帶雨具，留意局部強降雨及雷雨警報。

彭啟明說，明後兩日，降雨可能帶來局部大雨，尤其近地震頻發的花蓮。鋒面過後東北風增強，溫度轉涼，北部及東北部高溫降至24-25°C。南部及台東仍有高溫，約29-31°C，請留意健康及安全。