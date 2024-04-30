快訊

首波梅雨鋒面深夜接近 彭啟明示警：驚見1千公里閃電列車

大學生出國念雙聯直接就業 她獲美半導體大廠聘約有2秘訣

台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治

首波梅雨鋒面深夜接近 彭啟明示警：驚見1千公里閃電列車

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
首波梅雨鋒面深夜接近，彭啟明示警一千公里閃電列車。擷取自彭啟明臉書
首波梅雨鋒面深夜接近，彭啟明示警一千公里閃電列車。擷取自彭啟明臉書

今年梅雨季第一道滯留鋒接近中，明後在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率。準環境部長、天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，注意到在中國華南有一波長達一千公里的閃電列車嗎?今天深夜到周三接近台灣，留意這波的不穩定。

中央氣象署指出，周三、周四(5月1日、2日)鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，天氣不穩定，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部地區須留意短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生的機率；周三降雨最明顯，鋒面上亦有對流性降雨，伴隨雷擊及強陣風，呼籲民眾外出務必注意安全。

彭啟明指出，鋒面逐漸接近，午後至晚間山區及部分平地可能有降雨。晚間西半部及東半部可能出現局部短暫陣雨或雷雨。明日鋒面通過，全台降雨機會增，特別是西半部地區。請隨身攜帶雨具，留意局部強降雨及雷雨警報。

彭啟明說，明後兩日，降雨可能帶來局部大雨，尤其近地震頻發的花蓮。鋒面過後東北風增強，溫度轉涼，北部及東北部高溫降至24-25°C。南部及台東仍有高溫，約29-31°C，請留意健康及安全。

彭啟明 鋒面 雷雨

延伸閱讀

雷雨胞持續移入！彭啟明：南部警覺 解渴致災一線之隔

準環境部長彭啟明宣示：520就要上手

任期僅剩1個月！彭啟明出任環境部長 薛富盛：碳費時程不受520影響

賴清德第四波內閣名單竄黑馬 聲量「他」最高

相關新聞

腸病毒進入流行期！ 醫生示警「重症高危險族群」小心3種常見症狀

最近是腸病毒的流行期，各醫院診所腸病毒患者明顯增多。耳鼻喉科醫師張弘於臉書發文提醒常見症狀；此外，5歲以下幼兒是腸病毒的重症高危險群，家長千萬要留意。

梅雨季第1道滯留鋒晚間接近 吳德榮：明後防瞬間大雨等劇烈天氣

今天白天很熱，但晚間鋒面接近要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明後今...

霧鎖金門！金門小三通一早停航、機場關場

因受濃霧影響，金門往返五通、泉州的小三通航線自今天上午7點50分起暫停航駛，目前水頭碼頭現場約有100多人在等候開航；此...

還有墨水卻又寫不出來？原子筆斷水4大原因 一角度書寫傷害大

一般書寫時常會使用原子筆，然而在許多人的經驗裡，往往會在一支原子筆墨水用完之前，就先因故斷水無法書寫，讓人又得準備新筆。近來日本媒體「FNNプライムオンライン」，就說明了一些常見的原子筆斷水原因，以及可以預防的方法。

政策再轉彎 5項交通微罪仍可檢舉

立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，交通部原本提出十項不開放民眾檢舉交通違規的項目，經朝野立委...

首波梅雨鋒面深夜接近 彭啟明示警：驚見1千公里閃電列車

今年梅雨季第一道滯留鋒接近中，明後在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率。準環境部長、天氣風險公司總經理彭啟明今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。