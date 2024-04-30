要帶傘了！鋒面接近這些地區午後到晚間降雨增 明後防大雨

要下雨變天了，外出帶傘。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，鋒面接近，午後至晚間降雨漸增，包括中北部、東北部、東部山區及大台北、宜蘭到花蓮一帶；明後天西半部有陣雨或雷雨，並要留意局部較大雨勢。

吳聖宇指出，今鋒面系統逐漸接近，白天各地大致多雲或有陽光，要留意午後山區發展擴散的熱對流可能帶來降雨，中北部、東北部、東部山區熱對流發展機會較高，平地較有機會受影響仍以大台北、宜蘭到花蓮一帶為主。

吳聖宇指出，晚間隨鋒面靠近，水氣明顯增多，西半部逐漸轉為短暫陣雨或雷雨，東半部也會短暫陣雨，有局部較大雨勢發生機會。

溫度方面，今仍然高溫炎熱，各地高溫普遍32-34度或以上，氣象署持續針對南部、東南部發布高溫黃色燈號，有機會出現36度以上高溫。

吳聖宇指出，明天鋒面由北往南通過台灣，各地降雨機會高，西半部有陣雨或雷雨，要留意局部較大雨勢，降雨量至少有大雨等級；東半部有短暫陣雨或雷雨，降雨量比西半部小，還是要注意。

溫度方面，由於鋒面後方東北風增強帶來較涼空氣，配合降雨增多，北部、東北部白天高溫將下降到24-25度；中部、花蓮高溫26-28度，南部及台東受影響較小，高溫有29-31度左右。

吳聖宇指出，後天鋒面南壓至巴士海峽，不過台灣附近水氣仍多，天氣不穩定，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，東半部有短暫陣雨。北部、東北部、花蓮一帶高溫23-25度，中部高溫26-28度，南部及台東高溫仍有29-31度或以上。

周五台灣附近仍受到東北風影響，吳聖宇指出，有水氣經過，天氣不穩定，各地雲量偏多且有局部短暫陣雨，但降雨量明顯減小，出現較大雨勢可能性大幅降低。溫度普遍回升，北部、東北部、花蓮一帶高溫26-28度，中部29-31度，南部及台東更可以來到32度或以上。

吳聖宇指出，周末期間(5月4至5日)天氣變成夏季型為主。周六東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲或有陽光，各地山區午後可能有局部熱對流發展降雨機會。

下周日各地上午大致多雲或晴，午後山區普遍有局部對流發展降雨機會。各地高溫30度以上，南部更可以來到33-34度或以上，陽光明顯地方溫度又更高一些。