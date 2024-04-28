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家扶辦兒保、寄養家庭宣傳活動 戴培峰喜當爸讚「女兒可愛」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
家扶基金會28日舉辦兒少宣導活動，盼宣傳兒少保護知識，招募寄養家庭。圖／台灣醒報
家扶基金會28日舉辦兒少宣導活動，盼宣傳兒少保護知識，招募寄養家庭。圖／台灣醒報

親子互動需理性溝通、多稱讚、少批評，才能減少家暴！家扶基金會28日於動物園舉行「好好陪伴、儲值愛」活動，透過闖關遊戲與魔術，宣導兒少保護知識與招募寄養家庭。現場並邀請台北市社會局長姚淑文、富邦悍將選手戴培峰共襄盛舉，家扶盼透過活動宣傳親子互動撇步，減少家庭不和睦與家暴的狀況。

戴培峰開心當爸爸

近日家扶調查，近4成兒少曾遭遇過網路詐騙，而查證訊息最重要的管道是照顧者（66.6%），因此活動也有加入「網路安全」的宣導。

戴培峰身穿白色潮T與勁褲笑說，自己也當父親了，女兒非常可愛，而他希望能對幫助到更多小孩，因此決定與家扶合作。在演出互動劇時，他也手舉「用心傾聽」的牌子站在演員旁，建議飾演家長的演員不要只顧著滑手機、忽略小孩的感受，現場氣氛相當溫馨。

「家庭寄養服務」是當兒童少年的原生家庭發生重大變故或因兒虐、疏忽等原因無法提供照顧時，先將兒童少年帶離其原生家庭，透過寄養家庭提供社會福利服務。寄養家庭申請資格包括：「年齡滿25歲以上的家長或夫妻」、「國民義務教育以上學歷」與「有固定收入及家庭空間」等。

寄養家庭有門檻

「平均每15個家庭申請寄養服務，僅1個能符合條件！」台北家扶中心主任謝曉雯指出，寄養人力的短缺一直是挑戰，因為門檻相對較高、且寄養童不易照顧，但還是希望民眾能夠了解並加入寄養家庭，強化兒童保護網絡。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳受訪時曾表示，其實年輕的家庭較適合擔任寄養家庭，不僅會有年齡相仿的孩童一同學習，也比較不會有代溝，但因為經濟壓力，年輕家庭通常都不願投入寄養服務。她說，過去要求寄養家庭的年齡要在55歲以下，但隨著寄養家庭成員的年紀提升，相關規定也有放寬。

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家扶基金會 寄養家庭 戴培峰

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