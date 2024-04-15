健康你我他／多吃優良蛋白質 減少壓力顧頭髮

退休前，我忙著在職場全力衝刺，無暇他顧。單身的我，以工作為重心，常加班，壓力山大，每天外食，忙不過來時，常以堅果、水果、糖果等「三果」充飢。

有一天掃地時，發現地上一堆落髮，像秋風颺起後的落葉。仔細回想，洗髮梳頭時，好像落髮也比以往多，我腦中的警報器大響，是不是身體發出警訊了？

回診家醫科時，我請教醫師。醫師問我最近是否壓力較大？飲食與作息如何？自我省思後，意識到歲月不饒人，更驚覺生活重心失衡，有必要重新調整。首先申請平調比較輕鬆但發展性低的職務，工作壓力降低後，我把重心放在自我照顧上。

我遵醫囑多吃一些有益生髮的食物，選擇富含優質蛋白質及維生素食材，如魚、雞肉、牛奶、豆類製品、各類蔬果；鐵質含量豐富的綠色蔬菜、蘋果等；含鋅的蝦、南瓜子等。下班後，會到超市買一些現成或容易料理的食材處理；放假時，到傳統市場挑選特別想吃的食材回家烹調料理。

當生活重心調整後，壓力降低了，日子變得更加有趣。感謝落髮提醒我：人若賺得全世界而失去健康，有什麼益處呢？更何況，憑我的本事，即使拚了老命，依然賺不回全世界。