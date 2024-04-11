今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六各地晴時多雲，天氣逐日漸暖；部分山區午後及東半部、偶有零星少量降雨的機率；金馬及西半部易起霧，應留意即時訊息。今天北部18至32度，中部19至34度，南部21至35度，東部17至30度。

吳德榮表示，周日至下周二上午各地晴朗穩定，天氣更熱，局部地區最高氣溫達36度以上，要防曬、防中暑。

下周二下午起鋒面逐漸接近，吳德榮表示，大台北及東半部雲量略增，轉偶有局部短暫雨的機率，氣溫略降。

吳德榮表示，下周三鋒面影響，其結構雖鬆散，但因大氣不穩定，仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，影響程度、模式調整中，需持續觀察。