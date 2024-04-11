快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周六各地晴時多雲，天氣逐日漸暖；北部18至32度，中部19至34度，南部21至35度，東部17至30度。本報資料照片
今天至周六各地晴時多雲，天氣逐日漸暖；北部18至32度，中部19至34度，南部21至35度，東部17至30度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六各地晴時多雲，天氣逐日漸暖；部分山區午後及東半部、偶有零星少量降雨的機率；金馬及西半部易起霧，應留意即時訊息。今天北部18至32度，中部19至34度，南部21至35度，東部17至30度。

吳德榮表示，周日至下周二上午各地晴朗穩定，天氣更熱，局部地區最高氣溫達36度以上，要防曬、防中暑。

下周二下午起鋒面逐漸接近，吳德榮表示，大台北及東半部雲量略增，轉偶有局部短暫雨的機率，氣溫略降。

吳德榮表示，下周三鋒面影響，其結構雖鬆散，但因大氣不穩定，仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，影響程度、模式調整中，需持續觀察。

吳德榮 氣溫

延伸閱讀

吳德榮：今鋒面遠離明起一天比一天熱 下周這天鋒面再來

吳德榮：今北台轉濕涼低溫16度 下周這天鋒面再來

鋒面影響今起4天各地雨彈突襲 吳德榮：明後天注意雷雨

吳德榮：今起三天熱如夏局部逾36度 清明節晚北東變天

相關新聞

蘇丹紅逐批查驗出包 薛瑞元道歉

蘇丹紅、寶林茶室、王品旗下兩家餐廳，近期食安事件頻傳，立委爆料，指衛福部去年針對中國大陸進口辣椒粉展開百分百逐批查驗，卻...

食物中毒通報增…餐廳停業標準 改看個案嚴重性

食安事件層出不窮，除了寶林茶室，「初瓦」、「嚮辣和牛麻辣鍋」台北西門店，以及八方雲集北投公館加盟店、新莊頤品飯店均傳出食...

藏壽司2分店皆傳食物中毒停業 新北衛局要徹查所有分店

藏壽司近期連續2家新北市分店，出現疑似食物中毒通報，引起食安疑慮。新北市衛生局指出，即日起將進一步針對新北轄內藏壽司其餘...

進口蛋銷毀延宕 多花納稅人8千萬元？農業部：一半由政府補助

根據「民報」報導，雞蛋風暴後，進口蛋銷毀拖延，多花納稅人超過8千萬元，農業部表示，2023年整年專案進口雞蛋倉儲費用包括...

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六各地晴時多雲，天氣逐日漸暖；部分山區午...

性行為年齡降 病團、醫界呼籲趁早接種HPV疫苗

人類乳突病毒（HPV）是常見的性傳染病毒，曾有性行為就可能感染，持續感染HPV會導致多項癌前病變，造成女性子宮頸癌、外陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。