43歲老菸槍決心戒菸 坦言擔心10歲兒未來有樣學樣

「2024戒菸就贏」比賽已開始報名，只要4月底前吸菸者與非吸菸者組隊，戒菸4周就可參加30萬大獎的抽獎。法務部為鼓勵同仁戒菸，針對矯正署同仁增設專屬獎。今年43歲的桃園監獄管理員郭宇彬菸齡高達28年，他說，今年孩子已經10歲，擔心跟我一樣開始抽菸，因此決心戒菸，成為家人的榜樣。

國民健康署副署長賈淑麗表示，根據世界衛生組織（WHO）提出104個戒菸的理由，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12週，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。菸品是藥物濫用的「入門藥」，鼓勵收容人遠離毒品就從報名「2024戒菸就贏比賽」開始。

董氏基金會執行長姚思遠說，「戒菸就贏比賽」是國際認證的社會健康運動，能一次鼓勵最多人嘗試戒菸，且台灣一年後的戒菸成功率超過35%，在5月活動期間停止吸菸比率更是高達7成，所以吸菸者只要報名參賽，就有機會一起成功戒菸。

姚思遠說，2020年嘉義監獄有1組收容人分別獲得全國的貳獎（6萬元）與收容人特別獎的貳獎；另外，2012年彰化監獄有位陳姓收容人報名戒菸就贏比賽，除成功戒菸外，更幸運抽得收容人特別獎，到了2014年轉換參賽身分，擔任不吸菸見證人來助人戒菸，竟又再次抽到獎，開心直說戒菸讓自己更旺。

郭宇彬表示，他從15歲國中時開始偷抽菸，直到20歲才有家中菸牌，前後抽了28年菸，如今43歲了每天一包菸；唯有在29歲那年，因在電子公司的無塵室工作，環境限制所以曾戒菸半年，但離職後就又開始吸菸至今。

郭宇彬說，小孩今年已經10歲了，馬上就到叛逆、容易受到各種誘惑的年紀，擔心5年後跟他一樣開始吸菸，因此希望可以讓孩子看到爸爸努力戒菸。以前只有收容人有戒菸比賽，這次長官特別找他，告知今年有矯正署同仁成功戒菸專屬加碼獎。心想自己才43歲，吸菸時間卻已經超過人生大半，還有脂肪肝，不但醫生勸戒菸，太太也會唸，因此決定利用法務部首度加碼獎勵立即報名「2024戒菸就贏比賽」。

戒菸大使陳漢典表示，多數吸菸者都曾有過戒菸的念頭，但害怕失敗就不敢嘗試，其實吸菸不只是「壞習慣」這麼簡單，因此戒菸需要鼓勵與支持。菸癮來時可參考「快樂戒菸四招」：深呼吸15次；喝一杯冷水；用力伸展身體；刷牙或洗臉，擊退菸魔。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康