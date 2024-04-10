已82例 初瓦、嚮辣驗出諾羅病毒

食安問題連環爆，台北市寶林事件尚未落幕，王品旗下餐廳「初瓦」和「嚮辣」分店又出問題，八方雲集近日也傳有顧客食物中毒，業者靜候調查；新北市卅九人旅遊團昨到嘉義旅遊，其中廿五人上吐下瀉，團員前天曾在白河品嘗甕仔雞，南市衛生局派員稽查，業者盼釐清真相。

食安風波持續延燒，北市衛生局昨表示，王品萬華區「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」再新增廿六例，目前累計八十二例，決定在北市聯醫仁愛、中興二院區設立「食安特別門診」，時間從即日起至十五日止。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，初步檢驗為諾羅病毒所致，完整報告將於下周出爐，相關結果將提供北市衛生局。

疾管署統計，上周全國腹瀉門診就診人次為近十二萬人次，較前一周下降近兩成。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，推估受到清明連假影響，但群聚感染事件大多發生在餐飲旅宿業。

北投公館路上的八方雲集也傳食物中毒，六名民眾七日晚間購買餐點食用後，四人出現腸胃不適症狀就醫，衛生局已採集檢體調查。八方雲集回應，已配合採樣，盼結果盡快出爐。

另外，新北市樹林旅遊團到南部旅遊，廿五名團員嘔吐、腹痛，疑似食物中毒就醫。台南市長黃偉哲表示，若源頭是台南將嚴加處理，絕不寬貸，並追究相關責任。前一晚團員曾在台南白河品嘗甕仔雞，南市衛生局派員抽驗食品、環境和工作人員手部檢體。