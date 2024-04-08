小林製藥紅麴「非預期通報」達30起 他停用腎功能恢復

小林製藥紅麴產品非預期反應通報再增加！衛福部食藥署今天公布新增3例相關個案，為年齡介於54至71歲民眾，其中1人食用從日本購入的小林製藥紅麴錠，停止食用後，近期檢驗腎功能有恢復情形。

食藥署公開資訊中，民眾食用日本「小林製藥」紅麴相關產品非預期反應通報案件累計30件，其中有3件為新增通報。

案28為台北市55歲女性，食用騰勢股份有限公司的「PowerHero 納豆紅麴Q10膠囊」，吃了1年7個月，左腎功能低下，111年3月腎絲球過濾率（eGFR）為100至90，112年6至7月約為50至60，2024年1月為64。

案29為桃園市54歲男性，食用從日本購入的「小林製藥紅麴錠」，總共食用1年，同時有併服治療血糖控制、預防腎臟病或心衰竭治療等的藥物「forxiga」，個案在2022年7月至2023年7月間，食用小林製藥相關食品。個案表示，過去腎功能約為70至80左右，2023年8月定期檢查發現低於60，2023年7月後不再繼續食用該產品，近期檢驗腎功能有恢復情形。

案30為台南市71歲男性，食用騰勢股份有限公司的「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」，食用時間待確認，個案去年3月11日健康檢查eGFR為73.4、總膽固醇過高，食用約40顆後效果不明顯，便停止食用，近期因頻尿、食欲不振、排便不順而就醫，3月13日抽血發現eGFR剩7點多，因此醫師緊急通知安排就醫處理。

日本小林製藥紅麴保健食品爆出多起食用後出現腎臟疾病問題，原廠日前公布，原料檢出毒性極高的「軟毛青黴酸」，當地甚至有民眾死亡，國內有2家業者曾輸入該公司原料，截至今天上午，國內陸續累計30起非預期通報，食藥署將召開專家會議討論相關內容。