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地震被重物壓倒如何求救？重症醫揭「保命4招」：千萬別做這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
當地震來臨時，若不小心被重物壓倒能如何自救？重症醫學暨胸腔內科專科醫師黃軒傳授「保命4招」，建議千萬別做這件事。示意圖，記者季相儒／攝影
當地震來臨時，若不小心被重物壓倒能如何自救？重症醫學暨胸腔內科專科醫師黃軒傳授「保命4招」，建議千萬別做這件事。示意圖，記者季相儒／攝影

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花蓮3日發生規模7.2強震，全台感受到劇烈搖晃。當地震來臨時，若不小心被重物壓倒能如何自救？重症醫學暨胸腔內科專科醫師黃軒傳授「保命4招」，建議千萬別做這件事，否則很快就沒有力氣。

黃軒在臉書以「當你被重物壓倒，你會怎麼辦？」為題，指出地震發生後，大部分的傷者都是被重物壓住，受傷的部位會又痛又麻，可能也會無力，失去肌肉力量，不太可能有力氣推開重物。

黃軒進一步說明，自己近期才被忽然掉下的重物壓斷骨頭，當下雖然意識清楚，但卻使不出力量推開重物，整個人失去肌力、毫無力氣，只能躺在地上呻吟喘息。

黃軒也教大家若不慎被重物壓住，可以採取「保命4招」：

1、保持冷靜

首先必須冷靜下來，你才有救！大聲慌張亂喊亂叫，很快就沒有力氣！

2、發出求救信號

敲打身邊的物品發出聲響，讓救援人員知道您的位置。

3、避免不必要的移動

不要試圖移動重物，以免造成進一步的傷害。

4、等待救援

附近如果有人或是等專業救援隊伍，將會使用適當的設備，來安全地移除重物。

黃軒強調，若不小心被重物壓住，一定要記得保持冷靜，才可以節省體力，並遵循「保命4招」，且時刻注意周圍環境變化，是最基本，也可以活下來的首要條件！

地震 強震 花蓮

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