地震被重物壓倒如何求救？重症醫揭「保命4招」：千萬別做這件事
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
花蓮3日發生規模7.2強震，全台感受到劇烈搖晃。當地震來臨時，若不小心被重物壓倒能如何自救？重症醫學暨胸腔內科專科醫師黃軒傳授「保命4招」，建議千萬別做這件事，否則很快就沒有力氣。
黃軒在臉書以「當你被重物壓倒，你會怎麼辦？」為題，指出地震發生後，大部分的傷者都是被重物壓住，受傷的部位會又痛又麻，可能也會無力，失去肌肉力量，不太可能有力氣推開重物。
黃軒進一步說明，自己近期才被忽然掉下的重物壓斷骨頭，當下雖然意識清楚，但卻使不出力量推開重物，整個人失去肌力、毫無力氣，只能躺在地上呻吟喘息。
黃軒也教大家若不慎被重物壓住，可以採取「保命4招」：
1、保持冷靜
首先必須冷靜下來，你才有救！大聲慌張亂喊亂叫，很快就沒有力氣！
2、發出求救信號
敲打身邊的物品發出聲響，讓救援人員知道您的位置。
3、避免不必要的移動
不要試圖移動重物，以免造成進一步的傷害。
4、等待救援
附近如果有人或是等專業救援隊伍，將會使用適當的設備，來安全地移除重物。
黃軒強調，若不小心被重物壓住，一定要記得保持冷靜，才可以節省體力，並遵循「保命4招」，且時刻注意周圍環境變化，是最基本，也可以活下來的首要條件！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言