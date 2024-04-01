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森林救火需三頭六臂 打火英雄現身說法

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台中分署的森林護管員孫嘉祥（右）1日於記者會分享，森林大火發生時，就算休假都要停下手邊工作，前往打火現場。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台中分署的森林護管員孫嘉祥（右）1日於記者會分享，森林大火發生時，就算休假都要停下手邊工作，前往打火現場。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

拿上鐮刀跟鋤頭、背著重達20、30公斤的水袋，身穿黃色厚重衣物在林間穿梭的他們，是第一線撲滅森林大火的「森林護管員」！台中森林護管員孫嘉祥1日於記者會分享，當森林大火發生時，就當時是休假，護管員也要停下手邊的事情，前往打火現場。

護管員需三頭六臂

孫嘉祥分享，森林護管員工作相當繁雜，包括日常巡視、防火宣導等，但救火卻是最重要的工作之一，一旦出現火災，「無論是在休假，都需要停下手邊的事情，趕回火場救火」。

他指出，每場森林火災的地形、環境都不同，有些火災現場甚至需要人力一邊揹著超過30公斤的裝備，一邊運用手邊的鐮刀開路，耗費兩、三天才到達火災現場。孫嘉祥也提到，鋤頭與鐮刀還可以用來移除易燃的樹木，打造「防火線」的功能，阻止火災進一步擴散。

他也分享第一線的滅火工具，除了常見的水袋之外，還有宛如寶可夢球的「滅火球」，該球體內部裝有奈米乾粉，當遭遇火源時，就會自動膨破，達到滅火的效果。孫嘉祥說，其實也是最近才第一次使用滅火球，因為有爆破性，其實還是滿危險的滅火工具。

97%森林火災是人為

農業部林業及自然保育署副署長廖一光表示，臺灣的森林火災高達97%源於人為因素，常常因為掃墓祭祖、農民燒墾等因素導致。他說，加上氣候變遷，植被乾燥的時間加長，只要發生火災就會造成嚴重損害，去年也發生約50件森林火災，出現小幅增加的趨勢。

對此，農業部舉辦「好熱好熱的森林－2024森林火災防救主題特展」以圖文的方式讓民眾了解林火災害對於自然環境的嚴重破壞，或者是森林救火的第一線作業，盼能提升民眾防災的意識。

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火災 農業部

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