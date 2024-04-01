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下修觀光客來台人次 王國材：陸不開放比我想的還堅定

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材今天指出，中國大陸禁止開放陸客來台自由行，比他的預期還要堅定，目前仍看不到曙光。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材今天指出，中國大陸禁止開放陸客來台自由行，比他的預期還要堅定，目前仍看不到曙光。記者周彥妤／攝影

交通部觀光署今年訂出1200萬人次國際觀光客來台目標，但因少了陸客來台人次加持，下修目標為1000萬人次。交通部長王國材今天指出，中國大陸禁止開放陸客來台自由行，比他的預期還要堅定，目前仍看不到曙光，但我方目標至少仍要達標1000人次，期待兩岸恢復正常交流。

談到國際觀光客來台人次下修一事，王國材今天上午在立法院受訪表示，過去估計國際觀光客來台人次，確實涵蓋陸客部分；不過，中國大陸禁止開放陸客來台自由行，「比我的預期還要堅定」。

他說，他和觀光署長周永暉討論，原估算陸客來台的200至250萬人次沒辦法到台灣來，扣除後950萬人次，要求至少要恢復1000萬人次，仍期待兩岸健康有序交往，以及兩岸觀光恢復正常交流，

媒體詢問，當初喊出1200萬來台人次是否為選票考量，甚至是意識形態影響觀光經濟？王國材強調，我方從去年就拋出善意，陸委會也希望由我們先開放，我方已開放自由行到中國大陸，但陸方仍禁止他們的人過來。

他說，本來對兩岸交流仍有一些期待，當時才會用1200萬人次估算，涵蓋陸客的200至250萬人次，「現在看起來還看不到曙光」，當然兩岸交流仍會繼續，期待趕快恢復。

王國材也表示，觀光署非常努力，從各國駐外辦事處努力，今年1月至3月外籍觀光客來台人次達195萬人次，包括1月58萬人次、2月62萬人次、3月75萬人次。在沒有陸客的情況下，觀光署盡全力，我們期待恢復兩岸觀光交流，但在陸客還沒來之前，仍會努力至少往1000萬人次的目標努力。

王國材 觀光署 陸客

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