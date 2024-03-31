4月7日擬解除「校園禁粉令」業者：4月菜色仍沒咖哩飯

蘇丹紅事件釀全台食安風暴，教育部日前要求學校營養午餐在4月7日前暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等，部分縣市「禁粉令」可望在清明連假過後解禁，但中華民國餐盒同業公會理事長陳明信今表示，4月份的菜單已訂好，待教育部宣布解禁後再來調整菜色。

台北市原訂暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味品至3月底，配合教育部延長暫緩至4月7日，但考量營養午餐菜單都是提前半個月至1個月擬定，因此已通知團膳業者4月7日後2周內，盡量少用相關調味品，待國教署宣布解禁後，菜單可進行滾動調整。

陳明信表示，食安議題延燒，確實會擔心「禁粉令」是否能如期解禁，由於教育部尚未宣布解除禁令，在還沒解禁前，4月7日前的菜單仍會審核，避免使用辣椒粉、咖哩粉等調味品，因此不會有咖喱飯等菜色，待教育部或縣市政府宣布解禁後再來調整，由於調味品不像肉品、蔬菜或雞蛋須事先備料，隨時都能調整調味方式。

針對近期食安風波不斷，陳明信指出，「禁粉令」已實施2至3個禮拜，有影響的部分，廠商均有因應措施，學校孩子也已習慣廠商改變料理的方式，這次炒粿條食安事件，由於米粉、炒粿條等本就不是團膳慣用的食材，所以影響不大。