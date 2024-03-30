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青少年心理健康亮紅燈 醫師籲「賴總統」設「守門人」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
賴清德準總統國家希望工程「健康台灣」論壇今天在彰化基督教醫院進行第三場。圖／彰基提供
賴清德準總統國家希望工程「健康台灣」論壇今天在彰化基督教醫院進行第三場。圖／彰基提供

賴清德準總統國家希望工程「健康台灣」論壇，今天在彰化基督教醫院進行第3場，賴清德未出席。安南醫院研究副院長蘇冠賓提出青少年心理健康問題，他說，心理師人數永遠不夠，台灣可參考英國、澳洲等國的「守門員」方案，守門員和學校老師、家長合作，接住每個需要心理協助的青少年。

今天論壇現場集結超過200位跨世代、跨領域醫事工作者，「健康台灣」論壇召集人、前成大醫院院長陳志鴻表示，台灣醫療進步，平均壽命延長為80歲， 但是高齡者臥床、需仰賴他人照顧的「不健康餘命」也高達8年，健康台灣的目標就是健康的長壽，論壇廣邀全台各地學者專家分層次討論，提出具體建議和回饋。

彰基總院長陳穆寬表示，今日現場集結中台灣包含彰化、雲林、嘉義、南投等醫事團體、工作者，特別提供年輕醫事人才保障名額，達到真正「跨世代」、「跨領域」打造健康台灣的目的。

蘇冠賓說，副總統賴清德在競選期間，曾對青少年心理健康提出方案，青少年是身心疾病的好發族群，在新冠肺炎疫情期間，青少年自殺人數顯著增加，但台灣大多數醫院無力發展兒童精神科，沒有收治兒童或青少年精神科重症病患的病房。

他認為，應特別針對青少年心理健康促進，擴及到校園心理衛生，推廣精神健康教育和心理學知識；精神健康生理部分，建議借助醫學界神經科學、認知科學的發展，結合人工智能，推動精神醫療線上診斷和治療。

賴清德準總統國家希望工程「健康台灣」論壇今天在彰化基督教醫院進行第三場，彰基總院長陳穆寬致詞。圖／彰基提供
賴清德準總統國家希望工程「健康台灣」論壇今天在彰化基督教醫院進行第三場，彰基總院長陳穆寬致詞。圖／彰基提供
賴清德準總統國家希望工程「健康台灣」論壇今天在彰化基督教醫院進行第三場，「健康台灣論壇」召集人陳志鴻致詞。圖／彰基提供
賴清德準總統國家希望工程「健康台灣」論壇今天在彰化基督教醫院進行第三場，「健康台灣論壇」召集人陳志鴻致詞。圖／彰基提供

彰化 賴清德

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