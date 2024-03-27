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逾5580萬顆過期進口蛋銷毀中 進度尚未公開

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部去年專案進口雞蛋過程引發爭議，目前超過5500萬顆待堆肥化處理。示意圖。記者杜建重／攝影
農業部去年專案進口雞蛋過程引發爭議，目前超過5500萬顆待堆肥化處理。示意圖。記者杜建重／攝影

去年因應國內缺蛋，農業部自去年3月起啟動短期專案進口，但在冷鏈運輸、食安等爭議下嚴重打擊買氣，高達5580萬顆蛋因而走向堆肥化一途。農業部表示，目前清運及堆肥化程序正在進行中，預計120個工作日內要完成堆肥化處理，相關進度待中央畜產會統計後再行公布。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，本次清運及處理由台灣省農業資源循環再利用協會代表會員得標，待銷毀的5580萬顆由會員認購，根據合約規定，必須在120天內完成堆肥化，兩標案金額共計4330萬，其中有980多萬為運輸標，剩下的3300多萬為堆肥化處理標。

李宜謙說，運輸及堆肥去化作業正在陸續推動中，合約也要求必須在120天內完成，處理進度則會交由中央畜產會提供相關資料，並在每一段時間對外公布。

畜產會 農業部 食安

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