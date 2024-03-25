南投醫院夜間心理諮商門診 3次免費不留就醫紀錄

南投醫院即日起在夜間開設心理諮商門診，提供15至30歲民眾每人3次免費心理諮商，不留下就醫紀錄，醫院指出，尋求協助的學生與社會人士各占一半，且有增加趨勢。

衛福部立南投醫院今天發布新聞指出，憂鬱症近年來有年輕化趨勢，南投醫院承接衛福部方案，在夜間時段開設心理諮商門診，提供給15歲至30歲的民眾心理諮商服務，幫助年輕人保持心理健康。

南投醫院表示，從即日起提供夜間心理諮商門診，15至30歲有心理諮商需求民眾每人有3次免費心理諮商，由於是政府專案補助，不會留下健保就醫紀錄，且由專業臨床心理師提供服務。

南投醫院臨床心理師張瑋哲接受中央社記者電訪時說，參加心理諮商的民眾，高中和大學生約占一半，另一半則多為社會人士。

張瑋哲說，學生族群大多為課業壓力、同儕關係、霸凌以及家長教養衝突等問題求助，而社會人士會尋求諮商幫助，主要是詢問生涯規劃、對人生迷惘以及和別人的比較，也有部分尋求諮商族群是新手爸媽及家長。

張瑋哲指出，最近幾年尋求心理諮商協助的民眾越來越多，希望藉由免費心理諮商門診，照顧民眾的心理健康，呼籲年輕人勇於求助，也提醒民眾多關心、陪伴周邊的親友，善加利用心理諮商資源。