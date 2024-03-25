明鋒面快閃 這些地區會下雨

今天很熱，明天天氣稍稍變化。天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今天偏南至西南風環境各地暖熱，全台逾30度。明鋒面掠過東北季風短暫增強，新竹以北及東部清晨起逐漸轉陰至多雲有短暫陣雨，白天東北季風南下，降雨逐漸往南移動，外出要帶傘。

方俊元說，今迎風面東南部偶有局部短暫降雨機會，其餘各地大致晴到多雲，午後受熱力作用影響雲量增多，中北部、東部山區有局部短暫陣雨機會。北部高溫28-31度、中部31-33度、南部32-33度、東部28-30度，各地內陸地區有機會有更高溫發生可能，今天相當熱。

方俊元說，明天北方低壓鋒面往東移動，鋒面尾端清晨掠過北台灣，白天東北季風南下，沒有夾帶明顯冷空氣南下，只有新竹以北、東半部氣溫下降一些，大約在23-27度，中南部仍持續暖熱28-32度。

方俊元指出，明天新竹以北及東部清晨起逐漸轉陰至多雲有短暫陣雨，其餘各地維持晴到多雲，鋒面通過速度非常快，白天東北季風南下，降雨逐漸往南移動，東部持續有短暫雨，南部山區有午後短暫降雨機會。

周三東北季風很快減弱，方俊元說，台灣周邊環境轉變成偏東風影響，只有迎風面東部偶有零星短暫降雨，其餘各地天氣多雲到晴，白天高溫再上升。

周四台灣附近再次轉變成偏南至西南風環境影響，環境水氣增多，各地天氣轉多雲到晴，中南部有午後降雨機會，其餘各地山區有午後短暫降雨。周五受西南風影響且水氣持續偏多，中部以北及東半部地區，都有短暫降雨機會。