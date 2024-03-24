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明持續熱如夏！高溫坐穩3字頭「日夜溫差逾10度」 這日變天轉雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天仍暖熱如夏，中央氣象署指出，西半部明高溫仍可逾30度，中南部可能上看34度。示意圖。記者林伯東／攝影
明天仍暖熱如夏，中央氣象署指出，西半部明高溫仍可逾30度，中南部可能上看34度。示意圖。記者林伯東／攝影

明天仍暖熱如夏，中央氣象署指出，西半部明高溫仍可逾30度，中南部可能上看34度。周二鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部陸續轉雨，短暫稍變天，其中北部降溫相對有感，不過從30度降至仍有26度。周五起水氣略增，北部偶有降雨，周末東北部地區及中部山區，也偶有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天下午，西半部地區普遍來到30度以上，中南部地區普遍來到32至33度，高屏地區達35度；此外，近山區高溫表現明顯，嘉義縣馬頭山測站，下午2時55分測得39.1度高溫，其次是台南市玉井37.6度。

他說，嘉義縣其他測站並未馬頭山測站那麼高溫，推估該地是因位在河谷地形，通風相對差，以致升溫較明顯，且其是自動測站，數據不納入正式紀錄。此外，去年3月23日，台南也曾出現38度以上高溫，因此去年就比今年早發布高溫燈號。

官欣平表示，今、明天天氣類似，偏舒適到溫暖，降雨也較少，東半部地區、中部以北山區午後零星短暫陣雨。

他說，明天西半部地區高溫仍可逾30度， 尤其中南部可能達33至34度，東半部28至29度；各地溫度普遍偏高，低溫則回到20至23度，留意日夜溫差。

周二是天氣轉變過程，鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部陸續轉雨，雨勢過了後就緩和；中南部則多雲到晴，不受太大影響。

官欣平說，周二北部、東半部降溫，尤其北台灣較有感，從周一高溫達30度，稍微降至26至27度，中南部則幾乎無感。

周三東北季風影響，周四很快減弱，期間影響以北部、東北部為主，估周三至周四清晨北部降至16至17度，不過僅早晚天氣涼，白天高溫也有24至25度。中南部則無感，低溫未低於20度，高溫即使下降也有28度，留意日夜溫差大。周四東北季風減弱，北台灣再回到28度以上。

官欣平指出，周三至周四天氣偏乾；周五至周六，水氣略增，北部地區雲量增多，偶有降雨；周末北台灣、東北部地區及中部山區，偶有局部短暫陣雨。

此外，他也提醒，周二上午前，金門、馬祖及澎湖不定時有起霧狀況，留意能見度低；西半部地區則留意清晨時段。

未來一周天氣變化圖。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣變化圖。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫

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