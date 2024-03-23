今起3天飆高溫上看34度！大台北今午後有雨 下周二變天

下周一之前為舒適溫暖的天氣型態；中央氣象署預報員張承傳表示，今天水氣稍多，東半部地區、恆春半島、大台北地區、中部以北山區局部短暫陣雨。下周二、周三將有鋒面通過、東北季風影響，北台灣天氣稍微轉涼，迎風面降雨也會增多。下周四、周五東北季風就會減弱，氣溫會再度回升。

今天各地晴到多雲，花東雲量偏多。降雨趨勢，張承傳表示，今天迎風面東半部地區有局部性短暫陣雨，西半部維持晴到多雲天氣，不過，中午過後在中部以北山區，甚至大台北地區可能有午後局部短暫陣雨。明天、下周一水氣就會減少，天氣會比今天更穩定，各地多雲到晴，只有花東有局部短暫陣雨，午後中部以北山區也會有零星短暫陣雨，不過雨量比今天更少一些。

張承傳表示，下周二、周三鋒面通過之後，東北季風會增強，下周二北部和東半部地區降雨機率提高，中南部大致上維持多雲到晴天氣。下周三降雨會比較減少，東半部還有局部短暫陣雨，西半部恢復多雲天氣。下周四、周五東北季風就會減弱，水氣也會減少，各地恢復多雲到晴天氣，剩下東半部地區、北部山區還有局部短暫陣雨。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度方面，張承傳表示，下周一之前溫度持續回升，今天到下周一北部和東半部高溫27至30度左右，中南部可以來到32至33度，尤其中南部內陸和近山區有機會再更高一點、達到34度左右，甚至明後兩天北台灣低溫有機會來到20度以上。

張承傳表示，下周二、周三東北季風影響，北部、東北部天氣稍微轉涼，白天高溫掉到25度上下；低溫在下周三清晨會是比較冷的時間點，預期北部、東北部低溫會掉到16、17度左右。至於中南部比較不受到這波東北季風的影響，天氣舒適溫暖。下周四、周五東北季風減弱，北台灣溫度就會回升，白天高溫26、27度，下周五清晨低溫再度回到20度以上。

張承傳表示，今天至下周二清晨，金門、馬祖有局部霧，明天至下周二西半部夜晚、清晨有局部霧。