快訊

豪華休旅Alphard變黑幫「運兵車」 源自兩場角頭喪禮

莫斯科恐攻60死！至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

中職／悍將FA有第2號韓援南珉貞 Popu Lady寶兒也來了

今起3天飆高溫上看34度！大台北今午後有雨 下周二變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地晴到多雲，明天、下周一水氣就會減少，天氣會比今天更穩定。本報資料照片
今天各地晴到多雲，明天、下周一水氣就會減少，天氣會比今天更穩定。本報資料照片

下周一之前為舒適溫暖的天氣型態；中央氣象署預報員張承傳表示，今天水氣稍多，東半部地區、恆春半島、大台北地區、中部以北山區局部短暫陣雨。下周二、周三將有鋒面通過、東北季風影響，北台灣天氣稍微轉涼，迎風面降雨也會增多。下周四、周五東北季風就會減弱，氣溫會再度回升。

今天各地晴到多雲，花東雲量偏多。降雨趨勢，張承傳表示，今天迎風面東半部地區有局部性短暫陣雨，西半部維持晴到多雲天氣，不過，中午過後在中部以北山區，甚至大台北地區可能有午後局部短暫陣雨。明天、下周一水氣就會減少，天氣會比今天更穩定，各地多雲到晴，只有花東有局部短暫陣雨，午後中部以北山區也會有零星短暫陣雨，不過雨量比今天更少一些。

張承傳表示，下周二、周三鋒面通過之後，東北季風會增強，下周二北部和東半部地區降雨機率提高，中南部大致上維持多雲到晴天氣。下周三降雨會比較減少，東半部還有局部短暫陣雨，西半部恢復多雲天氣。下周四、周五東北季風就會減弱，水氣也會減少，各地恢復多雲到晴天氣，剩下東半部地區、北部山區還有局部短暫陣雨。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度方面，張承傳表示，下周一之前溫度持續回升，今天到下周一北部和東半部高溫27至30度左右，中南部可以來到32至33度，尤其中南部內陸和近山區有機會再更高一點、達到34度左右，甚至明後兩天北台灣低溫有機會來到20度以上。

張承傳表示，下周二、周三東北季風影響，北部、東北部天氣稍微轉涼，白天高溫掉到25度上下；低溫在下周三清晨會是比較冷的時間點，預期北部、東北部低溫會掉到16、17度左右。至於中南部比較不受到這波東北季風的影響，天氣舒適溫暖。下周四、周五東北季風減弱，北台灣溫度就會回升，白天高溫26、27度，下周五清晨低溫再度回到20度以上。

張承傳表示，今天至下周二清晨，金門、馬祖有局部霧，明天至下周二西半部夜晚、清晨有局部霧。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 氣溫 氣象署 雨水 高溫

延伸閱讀

今天更熱恐飆35度高溫！短期預報沒有顯著降雨 專家籲節水

晴朗穩定更溫暖 鄭明典：應該會有卷雲飄過台灣上空

好天氣到下周！ 周末各地上看30度 這地可見34度高溫

今起5天暖如夏！高溫穩坐3字頭 下周這日「溜滑梯式降溫」轉濕涼

相關新聞

反對交通惡法 路權團體下午立院遊行簽「遺囑」諷政府

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，1200元以下罰鍰不開放檢舉、不記點，並送立法院審查。多個路權團體發起...

晴朗穩定更溫暖 鄭明典：應該會有卷雲飄過台灣上空

今天的天空可望出現卷雲。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，有點透光的雲，雲頂溫度偏低，所以應該會有卷雲飄過台灣上空。

高鐵基本費率達調漲門檻 最高可漲230元…王國材說話了

經濟部拍板4月電價調漲，外界關注雙鐵票價是否也跟著調漲。交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數可調...

今天更熱恐飆35度高溫！短期預報沒有顯著降雨 專家籲節水

昨天受到東南風帶來暖空氣影響，溫度普遍上升不少，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，昨晚到今天清晨市區低溫18度以上，今天風...

今起3天飆高溫上看34度！大台北今午後有雨 下周二變天

下周一之前為舒適溫暖的天氣型態；中央氣象署預報員張承傳表示，今天水氣稍多，東半部地區、恆春半島、大台北地區、中部以北山區...

熱得像夏天 吳德榮：上看34度高溫 下周二午後變天

今晨各地大多晴朗，無降雨，低溫較昨晨回升約2、3度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。