懂吃！水水灶咖、沈早、金家ㄟ…盤點10大YouTuber自創美食品牌

不可不知的人氣美食品牌！

近年來越來越多YouTuber推出自創品牌，除了潮流服飾、美妝保養、生活選品之外，各式各樣的美食品牌更是吸引許多粉絲購買。你曾經買過YouTuber們出產的美食嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的10大YouTuber自創美食品牌，快來看看誰是YouTuber美食霸主吧！

不管是近期超熱門搶手的「沈早俱樂部」全家聯名三明治、推出道地韓式泡菜的「金家ㄟ」，還是收服許多曲奇控的WA!COOKIES，都吸引許多粉絲購買，就連不少原本不是粉絲的人也被這些絕頂的美味征服。你知道哪些YouTuber創立的美食品牌呢？這些明星商品千萬別錯過！

image source: FB／水水灶咖-水哦（圖左）、陪沈團（圖右）

NO. 10 Kai心食堂

YouTube頻道：孫榮Kai Son

來臺近9年的韓國廚師孫榮Kai Son經常在YouTube頻道分享各種烹飪技巧、食譜以及店家美食評比，吸引到一群喜歡做料理、吃美食的粉絲。身為職業廚師，孫榮不只曾在澳洲五星級洲際酒店擔任過主廚，也在澳洲阿德雷德Le Cordon Bleu（藍帶國際）研讀國際餐飲碩士，美食專業經歷相當豐富。



由於和臺灣人妙麗結識並結為夫妻，孫榮放下輝煌的主廚事業來到臺灣，並開啟YouTuber生涯，截至目前為止累積了28.3萬粉絲，更成立了自己的美食品牌「Kai心食堂」，販售韓式辣醬、辣椒粉、炸醬、炸醬麵等韓風調味料及美食，除此之外還提供專業食譜，也會在YouTube影片中示範料理方式，受到許多網友好評：「超喜歡師傅分享做菜」、「終於能在臺灣買到道地韓國師傅做的泡菜、炸醬麵」。

NO. 9 營養師品瑄

YouTube頻道：營養師品瑄

「營養師品瑄」原為人氣貓咪頻道「好味小姐」團隊的合作夥伴，擔任好味小姐貓鮮食產品的營養師，之後漸漸獨立經營自己的YouTube頻道及品牌，從「好味營養師品瑄」轉為「營養師品瑄」，頻道目前共有36.7萬訂閱數，影片裡提供的各種食品營養知識，以及品牌出產的健康美食，都非常受粉絲歡迎。



健康美食品牌「營養師品瑄」希望在滿足嘴饞的心之餘也能夠降低身體負擔，因此研發出多款兼具美味及健康的食品，諸如低卡果凍「飽飽凍」、可自由調整甜度的「微微奶茶」，沒有濃膩醬料的「瑄Pasta」、使用原型穀物製成的「飽飽早餐球」等等，好吃又健康的食物讓網友大讚「微微奶茶超級好喝」、「（瑄Pasta）胡椒很好吃，口感很可以緩解想大吃的心情」。

NO. 8 chiwanla 吃完啦~

YouTube頻道：吃貨豪豪HowHowEat

知名的大胃王YouTuber「吃貨豪豪」頻道擁有66.2萬訂閱數，以大胃王挑戰、美食評比、各式吃到飽企畫聞名的豪豪，大啖美食的樣子總能讓食物看起來美味加倍，讓人看了也跟著餓了起來。除此之外，出眾的顏值以及吃不胖的身材，也讓豪豪擄獲許多粉絲的心。

吃起東西賞心悅目的豪豪，也創立了自己的美食品牌「chiwanla 吃完啦~」，希望能透過「吃完啦」傳達珍惜美食的態度，讓大家一口一口地將美味的食物吃完。目前「吃完啦」販售多種口味的爆米花和辣椒醬，皆由吃貨豪豪親自調配研發，嘗遍各種美食的他品味也深受網友們信賴，新品一出總是吸引許多人購買，大家紛紛給予好評：「辣椒醬不會辣而且很下飯」、「是會回購的一款冰箱常備醬料」、「單吃也不會辣喉嚨」。

NO. 7 拿麼好吃

YouTube頻道：厭世甜點店

由YouTuber拿拿摳經營的「厭世甜點店」頻道目前共有39.6萬訂閱數，毒舌幽默的風格深受網友喜愛。除了拍影片外，拿拿摳其實也是一名甜點師，目前在臺北市南港區和好友多多一同經營甜點店「給冷鴿手作甜點」，乳酪、塔派等品項都十分誘人。

不只有實體店面，厭世甜點店也推出了線上品牌「拿麼好吃」，除了手工餅乾、英式司康等好吃的甜點外，也販售香草籽醬、巧克力鈕扣等烘焙材料，不管是想吃甜點還是想做甜點都能在這裡挑到好物！以甜點為本業的拿拿摳也總透過各式點心征服網友的味蕾，「餅乾很好吃！巧克力榛果苦甜，還有一點鹹」、「餅乾酥脆不甜膩也沒有奶油的膩感」。

NO. 6 姆士流 James Lifestyles

YouTube頻道：詹姆士姆士流官方專屬頻道

廚師出身的詹姆士一開始從美食節目起家，在《型男大主廚》、《美食鳳味》等節目中以料理達人的身分建立起知名度，之後也擔任節目主持人。除了電視節目外，詹姆士也經營YouTube頻道，同樣吸引許多粉絲，目前頻道共有129萬訂閱數。

在頻道中以各式各樣美食料理教學影片獲得好評的詹姆士，也擁有自己的食品品牌「姆士流」。從2018年推出構思14年的絕頂調味醬「詹醬」開始就做出好口碑，之後的「詹麵」更是迅速登上各大通路快煮麵暢銷排行榜，後續出產的各系列新口味以及「詹粉」也讓網友們讚不絕口：「詹麵真的好好吃」、「口感細緻……懂得品嚐才吃得出來」。

NO. 5 WA!COOKIES／WA!BAKERY

YouTube頻道：古娃娃WawaKu

說到YouTuber的自創品牌，一定有不少人第一直覺會聯想到古娃娃的「WA!COOKIES」。以開箱、測評超商食品起家的古娃娃，對於美食也有一套自己的見解及嚴格的標準，因此首度創立品牌並推出曲奇餅乾時就驚豔許多人。

繼WA!COOKIES之後，古娃娃更推出了麵包品牌WA!BAKERY，除了美味麵包外，也推出好吃的奶酥抹醬。古娃娃的產品幾乎已經成為許多人心中美味的保證，和便利商店的各種聯名商品也都廣受好評，更曾在《DailyView網路溫度計》的調查中名列「人氣YouTuber超商聯名」第2名，網友們紛紛表示「鐵觀音雪糕真的厲害」、「餅乾口感酥鬆，而且真的入口即化」。

NO. 4 沈早俱樂部

YouTube頻道：陪沈團

擁有31.5萬訂閱的人氣美食YouTube團體「陪沈團」以推廣傳統小吃聞名，當中的成員「沈」非常熱愛早餐，總是在影片中宣揚「吃早餐」的美好。出於對早餐的熱愛，沈在2023年創立了自己的早餐品牌「沈早俱樂部」，販售冷凍蛋餅、吐司等品項，一開賣就造成話題，之後更持續推出鐵板麵、濃湯等新品，希望讓大家不論何時都能吃到美味的早餐。

沈早俱樂部在近期和全家便利商店聯名，推出「春沈早餐店」系列商品，共有3種口味的三明治以及4款貝果，成為全家超商近期的熱銷商品，總是一進貨就被搶購一空，不少人都給予高度評價：「芥末蛋沙拉真的滿滿的餡」、「草莓肉鬆蛋好吃」。

NO. 3 水水灶咖

YouTube頻道：千千進食中

「美食水水」千千在YouTuber上擁有183萬訂閱數，是最具代表性的美食YouTuber之一。食量大、外型亮眼的千千有著大批粉絲，除了吃東西的影片超級吸睛外，千千所創立的美食品牌「水水灶咖」也吸引到許多消費者，人氣商品「千拌麵」是不少人的最愛。

最初以千拌麵起家的品牌「Suiooh 水哦！千拌麵」，在2023年擴大規模成為臺式家常美味品牌「水水灶咖」，除了原先就非常受歡迎的千拌麵，更多了各式台味小菜、獨門醬料等，也曾和全家便利商店推出聯名商品，為許多人提供三餐的新選擇，網友們表示：「麻辣滷肉飯好吃」、「三款（聯名）都吃過都很喜歡」、「最愛皮蛋辣拌麵」。

NO. 2 金家ㄟ 김씨네

YouTube頻道：韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸

人氣韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」因為各式各樣講述臺韓文化差異的影片及輕鬆療癒的生活、旅遊Vlog深受粉絲喜愛，個性活潑可愛的金針菇在近幾年迅速竄紅，目前頻道共有129萬訂閱數。除了介紹韓國文化外，金針菇也創立了美食品牌「金家ㄟ 김씨네」，希望能將家鄉的好味道帶給大家。

雖然先前金家ㄟ泡菜曾因為遭到製造商自行違規添加甜味劑導致商品回收下架，不過仍不減粉絲對該品牌的喜愛，和全家便利商店以及知名連鎖韓式炸雞店bb.q CHICKEN的聯名都吸引不少粉絲購買，「飯糰可以吃到些許芝麻油的香氣」、「最愛辣炒豬肉飯糰」、「很喜歡韓式炸醬麵」。

NO. 1 True飯

YouTube頻道：館長惡名昭彰

以點評各類時事聞名的館長目前YouTube頻道共有86.4萬訂閱者，經常在臉書上開直播的他擁有非常高的知名度，同時也發展了自己的電商平臺，從食品、生活用品、3C家電到運動保健品皆有販售，可以說是YouTuber中品牌發展最逢勃的一位。

除了電商平臺外，館長也創立了美食品牌「True飯」，於新北市林口區開設實體店面，販售各式美味的便當。雖然True飯先前曾因為售價太過高昂而引發爭議，被網友評為「盤子價」，不過也有一些網友表示裡面的部分品項以用料而言是可以接受的價格：「在內科吃多年便當的我覺得會想吃吃看」、「這價錢在臺北真的就合理價」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月15日至2024年03月13日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『YouTuber美食品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統