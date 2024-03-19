名店「易鼎活蝦」製造廠查獲未經許可蘇打粉 遭罰144萬

愛吃蝦的饕客注意！衛福部食藥署今天公布，活蝦名店「易鼎活蝦」的製造廠「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」，查獲用於大鼎蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉的蘇打粉，屬於未經許可的添加物，加上「HACCP」複驗未通過，總計遭裁罰144萬元。

食藥署今天公布「112年乾製水產食品製造業稽查專案執行結果」，副署長林金富說，連鎖店「易鼎活蝦」的製造廠「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」，被查獲使用未經許可的添加物「蘇打粉」，並用於大鼎蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉等，現場封存相關產品並責令業者下架回收，違反食安法第15條第1項第10款規定，裁處新台幣96萬元。

林金富解釋，業者使用添加於食品中的蘇打粉，應向食藥署申請，取得許可、確認原料安全才能使用，假設業者取得許可的為Ａ蘇打粉，但業者使用Ｂ蘇打粉，就會違反相關法規，這次的違規狀況，就是稽查人員到製造廠稽查時，查獲未經許可的蘇打粉，裁罰基準方面，考量業者資本額、產產品違規情形等，首次違規裁罰96萬元，如有違規則會翻倍處罰。

「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」的另一項違規原因，則是因為餐飲業食品安全管制系統（HACCP）不合格，複查仍有部分不符合規定，依食安法第8條第2項規定，裁處新台幣48萬元整，連同未經許可添加物部分，業者共被裁罰新台幣144萬元。

食藥署指出，HACCP為危害分析重要管制點系統制度，危害分析（HA）為針對食品生產過程，包括從原料採收處理開始，經由加工、包裝，流通到最終產品提供消費者端，進行科學化及系統化評估分析，以瞭解各種危害發生可能性；重要管制點（CCP）則是經危害分析後，針對製程中某一點、步驟或程序，其危害發生可能性危害性高者，訂定有效控制措施與條件以預防、去除或降低食品危害至最低可以接受的程度。