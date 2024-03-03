交通部明討論記點新制 路權團體5點聲明批突襲：不排除再上街頭

違規記點新制引發職業駕駛不滿，交通部長王國材拋出「微罪不記點」解套，明交通部召集民團討論。行人零死亡推動聯盟發布5點聲明，批評交通部「突襲」營造民間取得共識，並表示若仍對民意敷衍了事，安撫特定團體，不排除近期再上街頭抗爭。

行人零死亡推動聯盟今晚發布聲明指出，第一，當前放寬政策，罰緩1200元以下且有記點的違規樣態主要為「臨時並排停車」及「違規停車」，交通部指不妨礙交通安全，但這些違規，都導致交通壅塞以及外側車道更多的事故風險，在沒有實體人行道地方，更導致行人須走上車道，產生速差極大的人車爭道。

行人零死亡推動聯盟指出，在該處理細則第12條第1項第五款，已開放職業駕駛違規「上、下客貨」得勸導代替舉發，實在沒理由再為違規開後門，因此認為不應放寬《道路交通管理處罰條例》第55條及56條的記點制度，且該條例第55條第一項第1、2、4款臨停在「人行道、行人穿越道、並排停車」等罰緩300至600元，及第56條違規停車罰緩600至1200元，更是嚴重危害安全違規， 應一併提高到最高罰緩1200元以上。

第二，王國材曾在去年11月指出，「暫緩半年」的記點制度，是為給予政府一定時間改善道路工程，以化解政策造成的社會撕裂及對立。如今，我們卻看到交通部不思進取、以拖待變，要在半年時限到期重挫自己的公信力。如果說半年的時間是交通部的錯估，那我們願意再與交通部協商一定的緩衝期，但交通部應召開定期會議，讓民間可追蹤成效，以供檢討。

第三，縱使違規舉發有在持續進行，但在我國警力不足之下，許多違規人評估下仍選擇違規，對人民生活造成實質影響，若無有效的制衡機制，將會造成違規氾濫，而被影響的人民，將只能繼續身受其害。況且，現行檢舉機制既沒有獎金，且紅線違停民眾也不得檢舉，靜態違規僅開放「併排違停」及「路口違停」可供舉發，而路口違停更是在去年底已改為不記點，對職業駕駛根本沒有影響。因此，我們認為民眾的檢舉機制應維持，檢舉違規是對抗違規人心理的制衡機制，也是弱勢用路人自我救濟的最後手段。

第四，本次會議通知在3月1日周五下午4時59分交通部下班才發出，讓民間團體即使有疑慮也無法回信釋疑，又刻意在會中，安排路權團體與職業駕駛4比8的懸殊數量，交通部道安會中的民間團體代表，以及許多長期倡議團體未受邀請。

行人零死亡推動聯盟批評，交通部突襲作為，目的是為營造明日座談會的「民間共識」，以應付周四送交行政院會，對於抗議聲浪交差了事。對此，我們也表達強烈的不滿及抗議。

第五，如果交通部「政客官僚」仍是如此一意孤行、應付行事，忘卻去年820遊行公開的承諾，漠視一再突破新高的事故數，及去年仍高達3000多個因為錯誤政策而無辜橫死的用路人，僅為安撫特定團體，犧牲全台用路人的性命，聯盟為警醒相關部會，不排除在近期再次發起街頭抗爭行動。