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氣象署：未來一周天氣變化大 低溫下探10度高溫可達34度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
冷空氣又來，周五起全台都可能下雨，轉為濕冷天氣。本報資料照片
冷空氣又來，周五起全台都可能下雨，轉為濕冷天氣。本報資料照片

冬衣還不能收，未來一周天氣變化相當大。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今明好天氣全台最高溫達可達30度；明晚鋒面通過轉濕冷，周五、周六受強烈大陸冷氣團影響下探10度，下周一、二有鋒面生成，高溫30度以上，南部有機會達33-34度；下周三、四冷空氣又來。

趙竑指出，今天到明天白天好天氣，今天全台高溫在20-25度，中南部近山區30度；明晚鋒面通過轉濕冷，溫度一路下降，各地降雨機率增，北部降雨時間長，周五及周六都受強烈大陸冷氣團，下探10度。周六和周日清晨是這波強烈冷氣團溫度最低時刻，北台灣10到12度，其他地方12到15度，搭配水氣影響，感受較為濕冷。

下雨方面，周四下午之後鋒面靠近，北部逐漸有陣雨出現，雨勢從北往南影響，周五水氣最多，各地都可能會下雨，北台灣降雨最明顯，雨勢持續；其他地方局部短暫雨，基隆北海岸、北部山區有局部較大雨勢。

趙竑指出，周六之後仍有水氣，但水氣減少，北部、東半部降雨，中南部從局部短暫雨轉為零星飄雨，中南部平地可見陽光；下周日、下周一環境變乾燥，迎風面降雨，背風側山區有零星飄雨。

趙竑指出，下周一、下周二華南有明顯鋒面生成，下周二後鋒面靠近台灣附近，高溫有機會30度以上，南部有機會達33到34度，感受很熱；下周三、四又有冷空氣來，目前看來是東北季風等級。

明天下午之後鋒面靠近，北部漸有陣雨出現，雨勢從北往南影響，周五水氣最多，各地都可能會下雨。圖╱氣象署提供
明天下午之後鋒面靠近，北部漸有陣雨出現，雨勢從北往南影響，周五水氣最多，各地都可能會下雨。圖╱氣象署提供
未來一周溫度變化大。圖╱氣象署提供
未來一周溫度變化大。圖╱氣象署提供

冷氣團 高溫

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