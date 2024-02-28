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中場休息2天 粉專：強烈冷氣團周四夜晚南侵
把握今明兩天回暖好天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今明中場休息２天，因為周末迎強烈冷氣團，下探10度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本周第一波冷空氣即將減弱，今明兩天，北部稍回溫，中南部更暖，這算是一個休息的空檔，因為下波強烈冷氣團，預計周四夜晚南侵。今明風向轉偏東風，北部稍稍回溫、多雲為主，中南部持續偏暖，可見陽光。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周四夜到下周日，強烈冷氣團將伴隨華南雲雨帶入侵。周四夜到周六雲雨帶通過，水氣多，北部、部分中部、宜花有一波波雨勢，雨勢不會過大，但就是濕濕冷冷，要等下周日乾空氣接手，雨才會變少。南部、台東全程多雲為主。
這波冷空氣預計頗強，中部以北、宜花最低溫下探10度，南部、台東最低12-13度，初步看來會比這兩天還冷一點。
至於下周一到下周二，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冷氣團減弱，各地回暖的幅度明顯，會與周末的冷有蠻大的差別，不過日夜溫差很大，要小心感冒。
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