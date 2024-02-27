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明後回暖 吳德榮：周五冷氣團再來轉濕冷下探10度
本周天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，強烈大陸冷氣團緩慢減弱中，今天北台仍陰冷，其他地區早晚冷，但明回暖，周五強烈大陸冷氣團再來，部分地區低溫下探10度。
吳德榮指出，今日迎風面雲量多，北部、東半部偶有局部少量降雨的機率，北海岸降雨較明顯。強烈大陸冷氣團緩慢減弱中，北台仍陰冷，其他地區早晚冷，應注意保暖。
今各地區氣溫：北部11至17度，中部12至25度，南部13至28度，東部13至24度。明日、周四轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五過境鋒面較前一波結構完整，為中部以北帶來明顯降雨，鋒後「強冷空氣」較前一波弱、約暖1度。周五晚、周六晨、有再度接近「強烈大陸冷氣團」標準的機率，北部沿海及部分平地仍將降至10度左右；周五、六中部以北「乍暖還寒」、天氣濕冷，應注意保暖。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周(3)日冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫回升。下周一、二轉「高壓迴流」型態，各地晴暖如夏；西半部、外島易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。
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