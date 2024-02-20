學測小畫家愛現 塗鴉考卷均扣一級分

未帶證件正本、手機未關機與應試時飲食，為學測最常見違規事項！大考中心20日說，本學年度違反試場規則的考生共有606件、違反答題規則有441件。大考中心主任張新仁也公布違規考生的試卷，考卷有著卡比之星、多啦A夢等卡通人物塗鴉，都將被扣一級分。

考場畢卡索被扣分

大考中心指出，本學年度學測違反試場規定的考生總計606件，較上學年度減少424件。張新仁表示，此次有透過圖示與檢查表提醒考生應考注意事項，達到減少違規案件的成效，未來可繼續辦理。

除了違反試場規定之外，學生也可能違反答題規定，包括於作答區書寫無關的文字與符號，或在答題卷「考生簽名欄」外書寫考生姓名。大考中心本次也展示考生違規的實例，有考生在試卷上塗鴉，畫上遊戲角色「卡比之星」或畫上漫畫風格的熊，最後都被扣減一級分。

考生違規大逆轉

最常見的試場違規為「未帶證件正本應試」，如考生帶著無照片的健保卡、學生證等無效證件應試，考試科目都會扣一級分。但有兩個案例的狀況為，B考科監試人員發現考生持學生證（無效證件）應試，考生就表明先前A考科就帶學生證應試，只是A考科監考老師沒有發現，確認兩名考生於A考科都未帶有效證件，所以被扣一級分。

大考中心委員王文俊反駁說，上述案例中，A考科監試老師也有疏失，未能發現考生未帶有效證件，要是學生沒有自白，根本不會發現他在先前考試並未攜帶證件，綜合考量下，希望撤除扣分懲處。張新仁承認監試老師也有疏失，並同意撤除扣分的裁定，並表示未來會加強監試人員的培訓。

智慧、藍芽要注意

其他違規樣態還有：「考試結束時未停止作答」、「考試前翻閱題本」、「攜帶不可入座的物品應試」，如考生攜帶藍芽耳機、小米手環都會被扣分，更有考生帶著智慧型手表應試，並按一下檢查時間，就因此被扣3級分。













大考中心展示考生違規的實例，考生在試卷上塗鴉，最後考科被扣一級分。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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