福容福隆推低碳旅遊 憑火車票入住享折扣再送環保餐盒

位在東北角的福容大飯店福隆，慶祝連續兩年獲得環境部「金級環保標章旅館認證」，推出「地球保衛讚」環保行動計畫，今年底前入住官網套裝住房方案，選擇不提供備品服務，加上入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再贈環保餐盒，鼓勵旅客低碳環保旅遊。

福容大飯店福隆表示，金級環保標章旅館認證須符合企業環境管理、省水節能措施、污染防治設備等，新北市目前僅有5間飯店獲得認證。福容福隆今年1月另獲得台灣永續旅行協會GTS等級最高的1星認證，象徵飯店環保相關的硬體、能源減碳、資源管理、社會責任等方面都取得優越成績。

福容福隆指出，東北角連續8年榮獲全球百大綠色目的地（Green Destinations）及百大故事獎，飯店位在東北角，不遺餘力推廣低碳旅遊，邀請全台民眾來福隆旅遊度假時，也為地球盡一分心力。

藉著再次人獲得金級環保標章旅館認證，福容福隆推出「地球保衛讚」環保行動計畫，即日起至今年12月31日，只要入住官網套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒1個，推廣搭乘大眾交通運輸工具旅遊與攜帶環保餐具，共同愛護地球環境與珍惜食物。

飯店也鼓勵遊客租借飯店內或是周邊店家的腳踏車，前往舊草嶺隧道，不僅可以體驗這條充滿在地歷史文化的單車路線，欣賞絕佳太平洋海景，更可以用腳踏車這項低碳旅遊工具，串連旅遊景點完成這次環保行動。

福容福隆坐擁福隆海水浴場黃金沙灘，今年也發出「福隆地球護衛軍召集令」，邀請全台各企業一起到福隆沙灘淨灘，不僅可讓管理者率領員工做環保，增加團隊凝聚力，還能透過淨灘行為為ESG加分，提高企業品牌形象。