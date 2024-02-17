印度移工有望進入長照機構服務？ 衛福部回應了

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
我國與即將開放印度移工來台，除了工廠移工外，是否開放至看護移工，仍待勞動部決定。本報資料照片
我國與即將開放印度移工來台，除了工廠移工外，是否開放至看護移工，仍待勞動部決定。本報資料照片

我國與即將開放印度移工來台，除了工廠移工外，是否開放至看護移工，仍待勞動部決定。除了家庭看護工外，機構看護工作也是重要人力需求之一。衛福部長照司副司長吳希文表示，目前在住宿式機構的照護員人力尚屬充裕，未來是否有印度籍移工加入仍看勞動部端在人力上的考量。

勞動部昨天與印度政府完成勞務合作備忘錄（MOU）簽署，明定印度移工開放行業及人數由台方決定；印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。

在長照部分，吳希文表示，現行外籍照服員只能在住宿式機構服務，而本國籍照服員可以在居家跟社區。雖然以往會有住宿式機構反應照服員流動到社區或是居家服務，但是以去年數據來看，目前住宿式機構的人力供需大致沒問題。至於今年的供需狀況仍需要重新評估。

吳希文說，長照的人力需求，除了鼓勵本國籍民眾投入以外，目前也結合新南向政策，與教育部討論搭配「新南向產學國際專班」，鼓勵這些國家的學生來台就讀，等到畢業後以中階人力聘用，期待可以留住人才在我國長時間工作。

至於印度籍移工是否會納入看護工？吳希文說，仍要看勞動部最後決定；以衛福部的立場對於不同國籍的移工並沒有特別管理規畫，但站在民眾角度，仍是關注在外籍服務人力的照顧品質跟語言溝通能力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

人力 印度 移工 衛福部 長照

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