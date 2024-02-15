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肉品檢出瘦肉精 台糖欲送驗遭拒？中市：不符隨機抽驗原則

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
食藥署、台中市複驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供
食藥署、台中市複驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供

台糖瘦肉精爭議持續延燒，食藥署、台中市年前複驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有瘦肉精西布特羅。傳出台糖公司事後想請台中市政府委託檢驗肉品，遭台中市府拒絕，台中市食安處表示，市府依法稽查食安，並檢驗市場通路隨機抽驗，有關台糖公司主動送驗產品，不符隨機抽驗原則，建議中央協助台糖公司自行送驗的肉品，另洽第三方公正的實驗室檢驗。

台中市食安處年前抽檢台糖冷凍梅花豬肉片驗出含瘦肉精西布特羅，中央檢測同一盒肉品卻未檢出，引發爭議。食藥署、台中市實驗室同步複驗同一盒肉品都驗出微量西布特羅。

食安處說明，台中市政府為台中市食安稽查與檢驗的主管及監督機關，依法稽查食品安全，與市場通路隨機抽驗，並檢驗抽驗的檢體。目前中央與地方都驗出該梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，檢出結論無爭議，且該商品是自販售通路隨機抽檢後驗出，至於源頭與成因，尚需等待中央其他單位調查結果，找出原因才能最終定論。

食安處強調，證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡，市府抱持正向的態度看待食安問題，將持續加強市售肉品之標示稽查及抽驗工作。

瘦肉精 西布特羅

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