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王定宇譏盧秀燕「跳車」 蔣萬安：列車根本不會出發

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天早上前往中山二派出所慰問值班員警。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安今天早上前往中山二派出所慰問值班員警。記者鍾維軒／攝影

台糖瘦肉精事件成羅生門，僅台中市政府手中的樣品驗出「西布特羅」。台中市長盧秀燕昨聲稱認同該案為「個案」，民進黨立委王定宇則諷她「跳車」；台北市長蔣萬安今說，食安議題無論中央或地方，都要從源頭把官、稽查，這樣的列車根本就不會出發。

蔣萬安今早赴中山二派出所慰問值班員警前受訪時說，關於食安議題，無論中央或地方，責任就是要從源頭做好把關跟稽查，「這樣的列車根本就不會出發」，台北市絕對會把關，做好地方政府該扮演好的角色，尤其過年期間，民眾採買、煮年夜飯都非常重視食安，一定要讓消費者買得安心、吃得安心。

台中市政府日前檢驗台糖梅花肉，驗出西布特羅瘦肉精，但中央、SGS等單位，檢驗同批次、源頭養豬場等皆零檢出；盧秀燕昨回應，非常認同這次為單一個案，雖然到現在為止，為什麼發生，所有單位都還在了解當中。

王定宇在臉書發文質疑，為何只驗一包就要公布？引起消費者恐慌和傷害豬農的責任要怎麼算？台中那一包肉驗出的西布特羅是怎麼來的？王定宇表示，盧秀燕已經跳車了，還在把食藥署複驗「台中那一包肉」當成證明處處有西布特羅的、要求王必勝下台的、合成西布特羅很便宜的，還要繼續在車上鬧笑話嗎？

食藥署、台中市複驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供
食藥署、台中市複驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供

西布特羅 食安

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