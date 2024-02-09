王定宇譏盧秀燕「跳車」 蔣萬安：列車根本不會出發

台糖瘦肉精事件成羅生門，僅台中市政府手中的樣品驗出「西布特羅」。台中市長盧秀燕昨聲稱認同該案為「個案」，民進黨立委王定宇則諷她「跳車」；台北市長蔣萬安今說，食安議題無論中央或地方，都要從源頭把官、稽查，這樣的列車根本就不會出發。

蔣萬安今早赴中山二派出所慰問值班員警前受訪時說，關於食安議題，無論中央或地方，責任就是要從源頭做好把關跟稽查，「這樣的列車根本就不會出發」，台北市絕對會把關，做好地方政府該扮演好的角色，尤其過年期間，民眾採買、煮年夜飯都非常重視食安，一定要讓消費者買得安心、吃得安心。

台中市政府日前檢驗台糖梅花肉，驗出西布特羅瘦肉精，但中央、SGS等單位，檢驗同批次、源頭養豬場等皆零檢出；盧秀燕昨回應，非常認同這次為單一個案，雖然到現在為止，為什麼發生，所有單位都還在了解當中。