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請消費者安心 台糖：絕對不會購買使用瘦肉精

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台中市食安處上月15日在台糖梅花肉片驗出瘦肉精，台糖強調，絕對不會購買使用瘦肉精。記者黃仲裕／攝影
台中市食安處上月15日在台糖梅花肉片驗出瘦肉精，台糖強調，絕對不會購買使用瘦肉精。記者黃仲裕／攝影

台中市府公布檢出台糖安心豚梅花肉片含有法規標準不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台糖總經理陳立人今天再次強調，維護台糖肉品安全的決心從來沒有改變，台糖公司絕對不會購買使用瘦肉精，請消費者安心。

陳立人表示，台中市衛生單位於2月2號晚上宣布對於台糖梅花肉片驗出含0.002ppm瘦肉精，當天晚上中央畜產會隨即派員自源頭豬場南靖畜殖場對豬隻進行抽選、毛髮採取以及飼料的檢驗，檢驗結果也在2月3號出爐，全部都是未檢出瘦肉精，都是合格的商品。

陳立人也說，台糖公司也對於豬隻飼養期間所使用的飼料，包括公豬料、母豬料、仔豬料、中豬料以及肉豬料全部送驗，檢驗的結果也都未檢出瘦肉精，都是合格的飼料商品。

陳立人更說，台糖公司肉品具有產銷履歷，台糖公司也將其他的肉品包含中排肉以及這一次驗出瘦肉精的同批商品送驗，檢驗結果，瘦肉精的部分也都是零檢出。

瘦肉精 飼料

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