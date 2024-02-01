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龍年轉職 嘉義就業中心新春4場徵才釋600職缺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義就業中心「龍咚龍咚鏘」年後轉職系列現場徵才活動海報。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心「龍咚龍咚鏘」年後轉職系列現場徵才活動海報。圖／嘉義就業中心提供

嘉義就業中心為協助民眾順利就業，於新春期間辦理「龍咚龍咚鏘」4場徵才活動，邀集31家廠商、釋出近600個工作機會、薪資最高上看70K；還有開運紅包免費送、年貨採買小學堂、猜燈謎、吃湯圓、舒壓按摩及抽獎活動等，場場都有新年活動，邀請求職民眾踴躍參加。

嘉義就業中心表示，「龍咚龍咚鏘」年節轉職系列現場徵才活動，將於2月6日、2月21日、2月22日及3月6日舉辦；參加徵才廠商有築間餐飲、中興保全、奧爾瑪、和德昌（麥當勞）、振宇五金、王品餐飲（藝奇）、全日大林冷鏈、中鋼保全、鎔利興業、嘉楠食品、賀聲樂器、萊爾富、森美工業、高野生技、科定、建曄機電、俐合奕、良泰鞋材、伯特光電、瑞士商弗克司、比菲多食品、光泉、耐斯、佑螢、英濟、愛之味、帝屋鑄造、遠東機械、樺正、冠賢機電、重宙等31家企業，近600個職缺。

當中科定企業祭出月薪最高70K尋求設計拆圖工程師、中興保全則是開出49K月薪要找服務工程師；若求職者有接送小孩，或配合家庭調整工作時間的需求，麥當勞的計時服務員，則可依您的需求，彈性調整工作時間，麥當勞也開出月薪32K起誠徵正職服務員，民眾若想了解更多徵才資訊，可上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

中心主任劉達源表示，勞動部為鼓勵待業者投入「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對旅宿業的房務人員及清潔人員、餐飲業之內外場服務人員及廚務人員，視其身分別每人每月最高可領1.3萬元津貼，最長發給12個月；此外，針對因家庭關係離開職場180天以上的婦女，也推出「婦女再就業計畫」，提供「自主訓練獎勵」和「再就業獎勵」、最高可領取3萬元，若雇主提供可調整工時的新職缺，並且僱用符合本計畫資格的婦女，每僱用1人、最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，相關訊息歡迎親洽嘉義就業中心，或撥05-224-0656洽詢。

迎龍年，筆名「慕燕」嘉義區漁會推廣部前主任吳純裕，將於現場揮毫書法送春聯、紅包袋。圖／嘉義就業中心提供
迎龍年，筆名「慕燕」嘉義區漁會推廣部前主任吳純裕，將於現場揮毫書法送春聯、紅包袋。圖／嘉義就業中心提供

保全 嘉義 麥當勞

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