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基捷盈虧、資產分配無共識 中央建議完工前3年再討論

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
行政院昨核定基隆捷運建設計畫綜合規畫。圖為八堵廊道。圖／聯合報系資料照
行政院昨核定基隆捷運建設計畫綜合規畫。圖為八堵廊道。圖／聯合報系資料照

行政院昨天火速核定基隆捷運綜合規畫報告，但未來基捷盈虧的責任與資產的分配，中央、台北、新北與基隆皆無共識。北市捷運局今表示，交通部建議，原則上在基捷完工的前3年，由北北基共同協調，研議可以接受的做法，也不影響期程。

北市捷運局綜規處長林文祺表示，有關基隆捷運盈虧責任與資產分配議題，交通部鐵道局2022年6月29日與7月29日已開會議，中央、台北、新北與基隆無共識。

林文祺說，由於過去2次會議討論都沒有結論，核定恐會遙遙無期，基隆捷運綜合規畫去年10月6日送行政院，行政院副院長鄭文燦曾宣示要盡快核定，才會在今年通過。

林文祺透露，交通部最後建議，原則上要在基隆捷運完工前3年內，由北北基共同協調研議可以接受的做法，把時間往後挪，不影響工程期程，「大家都有默契，完工前3年再來說」。

至於北市府態度如何？林文祺說，基隆捷運內還有聯合開發，但台北市並沒有開發基地，就不會有土地開發的財源收入，既然沒有透過土地獲得效益，盈虧責任與資產分配台北市就不負擔也不持有，強調該負責的57.6億一定會給，新北市擔任地方主管機關，北市府也會尊重他們做法。

基隆捷運 行政院

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