護病比入法選後逆轉 薛瑞元改口「沒規畫」

護師憂獎勵制度全民皆輸

新冠疫情解封後，國內爆發護理師離職潮，全台卅二萬護理人員僅剩十九萬人執業。護理團體去年起積極爭取三班護病比入法，衛福部昨公告護病比，預計三月上路，先採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但護病比入法時程「未定」。護理師團體指出，現行獎勵金編列方式，恐讓護理人力流動更嚴重，落得全民皆輸下場。

衛福部各層級護病比，醫學中心白班一比六、小夜一比九、大夜一比十一；區域醫院白班一比七、小夜一比十一、大夜一比十三；地區醫院白班一比十、小夜一比十三、大夜一比十五。

醫學中心大夜班缺口最大

衛福部長薛瑞元表示，以公告的護病比，盤點各層級醫院現有人力，約短缺七五八二名護理師人力，其中醫學中心及區域醫院缺最多，各自約缺三千四百多名護理師，如果以白班、小夜、大夜區分，醫學中心的大夜班缺口最大，區域醫院三個班別若要達標，仍有五成左右的缺口，而地區醫院的達標率最高。

衛福部選前承諾，三班護病比將於兩年後入法，但薛瑞元昨改口，新標準將於三月起生效，醫院若達到標準，將可領取達標獎勵金，但未達標則未有罰則，而正式入法時程「目前沒有規畫」。

專款編列四十億達標獎金

護病比達標獎勵金仍從健保總額中編列，健保總額今年採專款編列四十億元，優先用於「強化住院夜班護理照護量能」，其中的廿七億挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金。

醫學中心小夜班六百元、大夜班一千元；區域醫院小夜班五百元、大夜班八百元；地區醫院小夜班四百元、大夜班六百元。發放方式由健保署按月撥付款項予醫療院所，再由院方發給第一線護理師。

健保署長石崇良表示，健保署先以十一月份各醫院三班護病比情形預估夜班費獎勵金額，將於二月一日匯入院方帳號，本月底前再請醫院統計三班護病比上班情形，第二次發放夜班獎勵金時，將採多退少補模式，此後每月固定於廿日前申報輪班情況，政府月底前撥款。除夜班獎勵金，也將設置不限班別的「繁重工作獎勵金」。

獎勵夜班 花花班恐更嚴重

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，樂見三班護病比往前推進，但健保專款不應全數投入夜班獎勵，過去就曾調查，僅補貼夜班會讓其他班別的護理師產生「相對剝奪感」，且為了爭取獎金，反而讓「花花班」（晚班接早班或早班接晚班）的亂象更為嚴重，白班找不到人，讓其他願意留在白班的護理師工作量增加，在惡性循環下，反而會讓護理師流失得更加嚴重，不僅損害護理師的勞權，最終影響的仍是病人接受醫療照顧的權益。