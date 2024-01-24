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疫情退散！法鼓山除夕撞鐘恢復 民眾拉繩撞鐘過新年

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
疫情期間，法鼓山除夕撞鐘取消民眾拉繩撞鐘的祈福儀式。如今疫情退散，法鼓山也宣布2024年將恢復疫情之前，民眾能以拉繩的方式撞鐘。圖／法鼓山提供
疫情期間，法鼓山除夕撞鐘取消民眾拉繩撞鐘的祈福儀式。如今疫情退散，法鼓山也宣布2024年將恢復疫情之前，民眾能以拉繩的方式撞鐘。圖／法鼓山提供

疫情期間，法鼓山除夕撞鐘取消民眾拉繩撞鐘的祈福儀式。如今疫情退散，法鼓山也宣布2024年將恢復疫情之前，民眾能以拉繩的方式撞鐘。歡迎民眾與親友相約團圓，在2月9日除夕夜（21:30-00:20）共同聆聽悠揚鐘聲，讓祈願乘風傳遍十方，迎向龍好年。

「聞鐘聲、煩惱輕；智慧長，菩提增。」位於新北金山區的法鼓山世界佛教教育園區，擁有全球第一座刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，在除夕夜以祈福法會與撞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，祈願來年平安順利，是北部民眾獨特的過新年方式。

法鼓山表示，除夕撞鐘讓大眾開啟「龍」好運，也邀請民眾可攜伴參與增福增慧的「除夕彌陀普佛法會」，還可到「線上祈福撞鐘」專頁，留下祈福新希望，每一份祈願都會持續在線上獲得大家的祝福。其他新春活動、光明燈與隨喜護持，參考網站相關訊息。

●法鼓山新年活動參加辦法：https://newyearbell.ddm.org.tw

除夕夜 法會

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