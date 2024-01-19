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把握今天好天氣！ 明起開始這樣降溫下探7度 最低溫時間點曝光

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明起鋒面通過，下周日寒流報到，最低溫為下周二晚間到下周三清晨，下探7度。本報資料照片
明起鋒面通過，下周日寒流報到，最低溫為下周二晚間到下周三清晨，下探7度。本報資料照片

天氣要開始變化了，天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天指出，明起鋒面通過，下周日寒流報到，低溫為下周二晚間到下周三清晨，北部市區低溫約在8-9度、中部7-10度、南部10-12度，局部空曠地區及近山區仍可能再下降2-3度。

柯聿寧指出，今除高壓迴流帶來東南風的暖濕空氣，海峽有局部東北風，西半部沿岸受風力增強及雲量增多影響，高溫較昨日下降約2度，內陸地區約降1度，維持偏暖和有點悶天氣，預期下半天台灣北部逐漸有鋒面建立，迎風面北海岸、東北角、東半部有些短暫雨，中南部午後山區也有零星降雨機會，入夜到隔日清晨中北部沿岸都有少量降雨機率。

鋒面形成後大致在周六通過，鋒面降雨由上半天的中北部，下半天轉為東南部，整體雨量不多，南部少，東半部雨勢較大。鋒面通過後冷空氣開始南下， 周六北部約從20度降至16-17度、下周日14-16度，降溫比較有感，中南部約逐日下降1-2度。

柯聿寧指出，下周一到周三冷空氣南下明顯，加上華南雲雨區東移，各地轉為濕冷，南部也可能零星降雨，這波最低溫在下周二晚間到下周三清晨，北部市區低溫約8-9度、中部7-10度、南部10-12度，局部空曠地區及近山區仍可能再下降2-3度，整體明顯寒冷。

下周三白天中南部可回溫至17-20度，東北部仍偏冷回溫不明顯，下周四、五冷空氣減弱後，整體溫度逐日小幅度回溫。

柯聿寧指出，雖然這波低溫與霸王級寒流有差異，濕冷持續時間長，農漁業、慢性病友、年長者等務必做好防寒準備。

低溫 寒流

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