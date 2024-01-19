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又要變天！金門22日起體感溫度接近0度 防寒衣物快準備

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門氣象站也提醒，明天起氣溫將一路下滑，家裡有甚麼壓箱寶等級的防寒的裝備，都請盡量拿出來，應該都會用到的。圖／金門氣象站提供
金門氣象站也提醒，明天起氣溫將一路下滑，家裡有甚麼壓箱寶等級的防寒的裝備，都請盡量拿出來，應該都會用到的。圖／金門氣象站提供

又要變冷了！金門這兩天的天氣炎熱，氣溫約在16至21度，相當舒適，金門氣象站表示，這是這周僅剩的溫暖，今天晚間起將大變天，不但會降雨還會降溫，且接下來幾天氣溫將持續性的下降，直到22日這天就會觸底，屆時室外的體感溫度將接近0度，但觸底沒有回升，要一路等到周四後，氣溫才會和緩。

金門氣象站表示，周四至周五是這周僅剩的溫暖，今天晚上的雨勢將揭開「氣溫大跳水」的序幕，在冷空氣到達之前，將有一波明顯雨勢，所以周六起床時，濕冷的感受會很強烈，請大家在今晚睡覺前，床邊要備件保暖衣物。

從寒冷到極寒！從明天起東北風一路增強，氣溫將持續性的下降，直到周一(22日)觸底，但觸底沒有回升，周一至三氣溫都會維持在極寒，白天氣溫接近10度，夜間就只剩個位數了，室外的體感溫度也都很接近0度，幸好這波風速不強，不然在室外就會更痛苦。

金門氣象站也提醒，明天起氣溫將一路下滑，所以家裡有甚麼壓箱寶等級的防寒的裝備，都請盡量拿出來，應該都會用到的。

氣溫 金門

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