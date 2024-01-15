境外汙染物影響 馬祖測站亮紅燈 9縣市空品也很差

今天白天東北季風增強，東北季風挾帶境外汙染物影響台灣，截至今午12時止，有1處空氣品質監測站亮「紅燈」9處亮「橘燈」。環境部提醒，馬祖地區所有族群應減少在戶外活動，桃園觀音及雲嘉南地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環境部空品監測網，截至今午12時資料顯示，有1個測站達到紅色警示、9個測站達橘色提醒等級，馬祖測站PM2.5濃度為75微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達163，另桃園觀音、彰化、嘉義、台南等9處測站達到「橘色提醒」等級，主要汙染物為PM2.5。

環境部表示，今天清晨西半部風速弱，垂直及水平擴散條件較差，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；白天東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，午後彰化至台南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗部空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區及澎湖地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖及金門為「紅色警示」等級。

16日東北季風影響，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件良好，但雲嘉南以南空品區位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。