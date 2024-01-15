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境外汙染物影響 馬祖測站亮紅燈 9縣市空品也很差
今天白天東北季風增強，東北季風挾帶境外汙染物影響台灣，截至今午12時止，有1處空氣品質監測站亮「紅燈」9處亮「橘燈」。環境部提醒，馬祖地區所有族群應減少在戶外活動，桃園觀音及雲嘉南地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。
根據環境部空品監測網，截至今午12時資料顯示，有1個測站達到紅色警示、9個測站達橘色提醒等級，馬祖測站PM2.5濃度為75微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達163，另桃園觀音、彰化、嘉義、台南等9處測站達到「橘色提醒」等級，主要汙染物為PM2.5。
環境部表示，今天清晨西半部風速弱，垂直及水平擴散條件較差，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；白天東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，午後彰化至台南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗部空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區及澎湖地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖及金門為「紅色警示」等級。
16日東北季風影響，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件良好，但雲嘉南以南空品區位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
17日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，稍易累積汙染物，中部至雲嘉南沿海地區可能受到背風渦旋致局部地區汙染物濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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