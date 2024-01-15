十大旅遊攻略App推薦！出國遊玩最得力小幫手 手機簡單搞定行程安排

旅遊行程一手掌握！

不少人計畫著利用即將到來的農曆新年假期，來一場豐富充實的旅程。不管是國內旅遊還是出國旅行，面對不熟悉的地方，如何規劃出最省時有效率的旅遊路線，蒐羅各地景點與美食、安排適當的交通工具，都是一大考驗。

別再煩惱要耗費大量時間，整理文字條列行程了！有許多實用的手機App能輕鬆協助行程規劃，讓你自行設點拉出旅行路線，還能查找交通方式，方便行程安排。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十大熱門旅遊行程規劃App，這些超實用的旅行好工具，一定要收藏起來！

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NO. 10 換乘案內（中文版）

總是搞不清楚複雜的地鐵路線嗎？日本有許多不同公司推出的旅遊App，幫助你查找地鐵路線，輸入出發地和目的地，就能輕鬆找到最佳轉車方案。

不過，對於不熟悉日文的人而言，有時候使用日文版操作會感到吃力，還要另開翻譯軟體非常麻煩。因此，有人開發出中文版的「換乘案內」，讓大家可以更簡單明瞭地了解日本交通路線。除了地鐵介紹，也有相關交通轉乘資訊，成為許多人日本旅遊必備的行程規畫App，用過的人都表示「介面簡潔，好用、有繁中」、「超好用欸推推」。

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NO. 9 旅行蹤 GoTour：行程規劃+

「旅行蹤」的使用者只要打開「自助規劃」頁面，點選「新增行程」就可以開始安排旅遊規劃。方便自由加入航班、景點、交通方式資訊，也可以連結Google地圖進行導航，非常方便。



此外，在加入航班資訊後，App就會自動將飛機起降的時間加入行程內，若是跨越時區還能自動換算成當地時間，設計相當貼心。選定景點後，也可自行設定每個景點的停留時間，功能便利讓行程規劃更有效率，不少網友大推「整體都很好」、「基本功能很讚」、「此app已陪伴我去了三個旅行，一直很方便快捷，很好用」。

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NO. 8 旅行酒吧

「旅行酒吧」集結全球各大熱門景點、餐廳、飯店、交通資訊，讓人透過這些資料自由規劃自己的旅遊行程。App可連結網頁版，讓手機和電腦可以同步更新，隨時隨地都能安排行程，還可以邀請旅伴一起編輯，讓旅遊規劃更加有效率。

除了有豐富的當地資訊，還能根據行程推薦最多人去的熱門景點，並提供交通方式建議及時間估算。若行程安排完成後，也能在地圖上標示每天的景點位置，讓每日路線一目瞭然，許多功能都受到網友肯定，「『下一站要去哪』功能幫助我很多」、「很好用的App」。

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NO.7 Apple地圖

其實蘋果產品內建的「Apple地圖」，就有旅遊行程規劃功能，在iPhone、iPad及Mac上都可以使用。透過Apple地圖的指南功能，可以快速建立旅遊景點，將想要去的地點或餐廳加入指南內，只要打開地圖，就能清楚看見所有目的地，方便行程安排。



Apple地圖指南能夠分享給旅伴，讓對方共同使用這份地圖指南瀏覽景點規劃，方便一起討論行程。若旅伴沒有Apple設備，也可以透過網頁版瀏覽，網友表示「用過蘋果地圖真的回不去」、「忠實的蘋果地圖愛好者，有質感也不會亂導航」、「Apple地圖真的好用，導航的語音很好聽」。

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NO. 6 LINE（LINE旅遊）

很多人不知道，其實在大家常常使用的LINE當中，App內建的「LINE旅遊」就有非常方便的行程安排功能。只要在LINE功能列的「錢包」中選擇「LINE旅遊」，裡面的「行程」功能可以讓人設定旅遊日期，進一步安排旅行，同時也能連結LINE好友，讓旅伴一起加入行程規劃。



在LINE旅遊行程規畫頁面中，可以一鍵邀請好友們一同加入，透過這個功能讓行程安排能夠多人協作。在行程頁面中可隨時新增、移動及刪除景點，每個景點都有詳細的介紹，此外加入地圖及導航功能，非常方便，「沒想到LINE也可以規劃」、「還可以直接傳訊息邀請朋友一起規劃」。

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NO. 5 NAVITIME

NAVITIME為日本最大的手機導航公司，提供導航、電子地圖、GPS定位、路線規劃等服務，其推出的各種App也成為大家赴日旅遊規劃行程的利器。其中「NAVITIME - 乗換案内と地図が1つになった総合ナビ」為最多人使用的App，裡面有各種日本交通資訊。



在NAVITIME中，包含了日本全境的JR、私人鐵路、地鐵及其他鐵路的時刻查詢服務，除此之外也有新幹線、飛機、公車、渡輪等交通資訊，在安排旅遊交通方式時非常方便，「可以簡單的查詢車票價格、列車時刻表，並且還可以將旅遊路線和景點收藏起來」。

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NO. 4 Funliday

Funliday由臺灣團隊研發，為臺灣最大的旅遊行程規劃平臺，除了可以查找景點及路線外，也可以自行建立行程，並透過App內豐富的資料將景點加入自己專屬的行程中，並且還有相應的交通資訊可以查看，可根據個人喜好和時間安排選擇。



在安排好行程後，Funliday也可以連結Google地圖或Apple地圖進行路線導航，透過App還能夠直接租車，從事前規劃到旅途中的路線安排都可以一次搞定。此外所有的景點也都附有營業時間、門票等資訊，多樣又詳細的功能得到不少好評，「因為真的非常省時！省力！省腦袋流量」。

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NO. 3 MAPS.ME

數位時代下大家出門在外總是非常依賴電子地圖，不過大多數地圖需要透過網路才能夠使用，若是遇到訊號不佳或是其他狀況導致無法連上網路，就很容易陷入迷途。能夠離線觀看的「MAPS.ME」被大家稱為「自助旅行的救星」，就算沒有網路也可以離線導航。



只要開啟GPS定位，再下載離線地圖，之後就可以在沒有網路的情況下進行離線導航，也可以在地圖上添加景點。事先規劃好行程後，就不用怕臨時網路斷線，出國時也可以節省網路流量，「都是先在青旅把明天要去的景點先標好星星，隔天再照著路線走」。

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NO. 2 去趣 chicTrip

去趣被許多人認為是最方便的旅遊行程規劃App，只要將想去的景點全部拉到規劃頁面中，App就能夠自動計算出最佳的行程順序，同時安排好出發、抵達時間，並且推薦合適的交通方案，同時也能夠連結Google地圖，更方便旅遊路線安排。



此外，去趣也提供共同編輯功能，可以和旅伴們一起討論、規劃行程。不僅如此，還提供行前天氣預報，也能夠查看合適的租車地點及叫車路段，並安排機場接送，功能非常多樣。在一切行程安排好後，更能夠直接生成旅遊手冊，不用再自己費心排版，被許多人大力推薦，「不但是旅遊規劃工具，也是很方便的旅遊日記」。

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NO. 1 Google地圖

使用Google地圖查找地址是許多人的日常，不過其實這項看似稀鬆平常的工具用在旅遊行程規劃也非常方便，熟悉的介面幾乎每個人都會使用，也因此成為大多數人在安排旅遊行程時會使用的App。透過Google地圖中「我的地圖」功能，就能夠簡單快速地生成一個專屬的旅遊地圖。



在「我的地圖」中，可新增想去的景點，並透過路線規畫功能安排交通方式，此外也可以透過不同圖層進行分類，景點圖標還可以設定成不同顏色，讓整個行程地圖更加清晰，許多網友都覺得非常方便，「可以直接分享給旅伴使用，完全不用申請帳號也不用安裝App」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月10日至2024年01月09日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『旅遊行程規劃App』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統