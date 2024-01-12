忙整年倒賠9X萬！花蓮「正當冰」漲價　破百名網友力挺

漲聲不斷！位於花蓮、兩年多沒有調整價格的人氣冰店「正當冰」，1月11日晚間於官方粉絲頁發布漲價公告，日期定在1月15日，各品項漲幅約在10～20%。另外5月後的味覺教育課，每人則從300元漲至500元。不同於一般餐飲業的漲價公告，業者甚至發表一篇全長3,809字的文章說明現況與漲價理由。對於業者的說明，破百名粉絲也留言表示「支持，該漲就要漲，這樣才能長久」、「加油～支持漲價！」

2013年於花蓮自強夜市起家的「正當冰」，是因創辦人立志開發天然零添加物的冰淇淋而成立，標榜使用傳承自1948年的手工技藝製冰，不添加香精、色素、防腐劑及任何有害人體的化工原料，並選用京都抹茶、馬達加斯加香草莢、台灣在地水果等精選食材入冰。憑藉著好口味與理念，正當冰獲得廣大粉絲的支持，成為花蓮的人氣名店，目前共計開設有花蓮東大門夜市店、花蓮中福五角店、台北劍潭前港店等門市。另外為了讓小朋友認識化工原料，還開設有「味覺教育廚房」課程。

目前正當冰的冰品單份約50～80元不等，另有大份量的家庭號選擇。1月11日晚間，正當冰官方粉絲頁發表「好像真的...不漲不行了QQ」，文章中預告即將於1月15日調漲價格，漲幅約在10～20%，「味覺教育課」由每人300元漲至500元。

根據全長3,809字的文章，說明包括巧克力、鮮奶油、奶粉、木耳、花生片等材料，整體漲幅大約20～40%。另外在兩年多未漲價的情況下，2023年虧了9X萬。除此之外，文章中也分享業者自身的想法與現況。隨著公告出爐，許多粉絲也留言表示支持，表示「支持，一切都合理的」、「該漲就漲，正正當當的做生意，本來就該要有正當的收益」、「支持漲價，漲價不用道歉～～～」短短兩個小時，留言數已經快速累積超過200則。