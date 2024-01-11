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選前利多 7社福津貼調升7.34%

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
選戰進入倒數，衛福部釋出利多，提前發放六大族群社福津貼。記者林俊良／攝影
選戰進入倒數，衛福部釋出利多，提前發放六大族群社福津貼。記者林俊良／攝影

選戰進入倒數，衛福部釋出兩大利多，首先固定於月底發放的六大族群社福津貼，提前於每月十日撥款，昨（一月十日）已匯入帳戶，趕在大選投票日前發放。此外，參照「消費者物價指數成長率」（ＣＰＩ），今年二月起，連同國民年金等七大社福津貼發放對象，均調漲百分之七點三四，最多月增一二四八元，共二五○萬人次受惠。

社家署副署長周道君表示，政府自一○一年起建立社福津貼及國民年金給付調整機制，明定每四年參照「消費者物價指數成長率」，調整各項主要社福津貼及國民年金給付額度，行政院去年九月十四日宣布，一一三年社福津貼及國民年金依法參照一一二年與一○八年ＣＰＩ成長率，暫估為百分之七調整給付額度。

7大社福津貼調升 製表／元氣中心
7大社福津貼調升 製表／元氣中心
衛福部本月五日公布最新調整數字，一一二年「消費者物價指數成長率」（ＣＰＩ）為一○五點五二，較一○八年的九十八點三○，成長了百分之七點三四。

在確定調增基準後，共有國民年金給付、以及低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、就學生活補助，加上弱勢兒少生活補助、身障生活補助、中低收入老人生活津貼等七大族群受惠，可增加一五○至一二四八元，預估二五○萬人次受惠，其中國民年金人口一六○萬人最多。

原本這七種補助款發放日期均在月底，周道君表示，為使民眾及早領取各項津貼給付，穩定生活，從今年起，低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、就學生活補助，以及弱勢兒少生活補助、身障生活補助、中低收入老人生活津貼等發放時間調整至當月十日前入帳，人數約九十萬，此外，二月十日另補足一月百分之七調整給付後的差額。

至於國民年金，仍依法維持於次月底前核發，也就是二月底核發依ＣＰＩ成長率百分之七點三四調增後的一月年金。

周道君指出，社福津貼發放作業係由各地方政府執行，常出現縣市不同調情況，加上社福資格與戶籍連動，民眾若搬家遷居，在領取津貼時，常陷入混亂。這次調升社福津貼，社家署一併要求各縣市統一發放時間，歷經至少半年準備，調整行政作業、財務調度等流程，各縣市將步調一致。

各項社會福利津貼及國民年金給付調增情形，依據地區、對象、補助項目及款別不同，周道君表示，調增金額在新台幣一五○元至一二四八元不等，民眾如有不清楚之處，可向戶籍所在地之直轄市及縣市政府社會局處洽詢，也可以手機或市內電話撥打一九五七免付費福利諮詢專線詢問。

國民年金 成長率 消費者

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