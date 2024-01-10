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玉山多處山屋用水告急 排雲山莊整理水源管線應戰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
排雲山莊用水告急，管理員到水源頭整理管線，但水量依然不多。圖／玉管處提供
排雲山莊用水告急，管理員到水源頭整理管線，但水量依然不多。圖／玉管處提供

玉山國家公園冬季降雨減少，玉山群峰線及馬博橫斷、南二段沿線山屋儲水狀況都不佳。加上強烈大陸冷氣團今天南下，山區低溫強風，玉管處提醒山友登山應做好用水計畫，確認水源地點，並揹水上山，並準備足夠保暖衣物，僅可用簡易器具炊煮，不可以升營火，以免引發森林大火。

玉管處表示，園區各山屋蓄水桶儲水狀況，玉山群峰線包括排雲山莊、圓峰山屋、馬博橫斷樂樂山屋、馬博山屋、馬利加南山屋、馬步谷山屋、南二段的大水窟山屋、轆轆谷山屋儲水狀況都不佳；庫哈諾辛山屋儲水量尚足以供應，其餘山屋鄰近溪流取水都算充足。

排雲山莊因住宿山友最多，管理員前往取水源頭整理取水管線，但水源頭水量仍處於較少狀態，仍請遊客節約用水。至於其他山屋，山友事先做好登山用水計畫，確認山上合適的水源地點，還有缺水時應變的取水揹水行程，避免無水可用。

玉管處表示，氣象預報全台各地氣溫又再變冷，請山友進出玉山國家公園時，添加保暖衣物，低溫造成中高海拔公路路面結霜，前往南橫公路台20臨105線便道中之關到向陽、新中橫公路台21線塔塔加、阿里山公路台18線石山等路段，應注意各地交通資訊跑馬燈。

冬季除了飲用水短缺，因為乾燥風大，容易引發山林火警，玉管處提醒民眾注意進入園區注意用火安全，謹慎使用炊具，園區內僅可於指定炊煮區使用簡易器具炊煮，不可以升營火，共同維護玉山國家公園生態環境。

玉山國家公園提供各山屋儲水狀況，提醒山友登山前規畫用水，並預留揹水行程，以免無水可用。圖／玉管處提供
玉山國家公園提供各山屋儲水狀況，提醒山友登山前規畫用水，並預留揹水行程，以免無水可用。圖／玉管處提供
玉山進入旱季，部分山屋水塔幾乎見底。圖／玉管處提供
玉山進入旱季，部分山屋水塔幾乎見底。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友

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