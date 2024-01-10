快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

懶人包／《單身即地獄3》曹旻志為何被罵到關IG留言？對李官熙1舉動飄濃濃綠茶味

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 微博／奶爸话娱乐

文／林子洵

Netflix戀愛綜藝節目《單身即地獄3》上線後，獲得不少網友喜愛，節目嘉賓的一舉一動都引發熱議。在日前播出最新集數中，擁有高人氣的「海王」男嘉賓李官熙，及最後加入的「撒嬌鬼」女嘉賓曹旻志在直升機上的互動，被稱為「歷代級畫面」，女方因此網友灌爆負面留言，只好選擇關閉IG留言功能。

曹旻志與李官熙的釣魚拉扯

《單身即地獄3》第八集中，因為甜美臉蛋以及活潑的個性深受網友喜愛的曹旻志，與擁有帥氣外表的籃球員李官熙在天堂島互動甜蜜，但在地獄島卻變了調，因為曹旻志輸掉比賽，沒能和李官熙成功配對。

Netflix戀愛綜藝節目《單身即地獄3》上線後，就獲得不少網友喜愛，節目中嘉賓的一舉一動都引發網友熱議。而在日前播出的集數中。擁有高人氣的嘉賓李官熙，以及最後加入的女嘉賓曹旻志，在直升機上的互動，被稱為「歷代級畫面」，被網友灌爆負面留言，讓曹旻志選擇關閉IG的留言功能。

▲節目中李官熙（上圖右一）和曹旻志（上圖中），在直升機上的互動，被稱為「歷代級畫面」。

image source: 微博／奶爸话娱乐

原先氣氛曖昧的兩人，在先前彼此試探討論中，李官熙要求女方不要選擇另一名男嘉賓朴民奎，建議選擇較無殺傷力的李鎮錫，曹旻志則要求李官熙不要跟配對的女生泡澡，兩人在各懷鬼胎中達成表面共識。最終曹旻志還是選擇朴民奎，引起李官熙不滿。

「歷代級畫面」引網友熱議

最終朴民奎與曹旻志配對、李官熙與另一名女嘉賓崔慧善配對，4人一起搭乘直升機前往天堂島時，曹旻志背著朴民奎偷偷向李官熙示好，還伸手偷戳李官熙的手臂、扯衣角艘膠，但被男方冷漠甩開，曹旻志竟當場落淚，一旁的朴民奎全程目睹，紳士表示「可以用我的襯衫擦淚」，另一邊的崔慧善則完全不知情，超級戲劇的畫面曝光，讓觀眾相當傻眼。



網友怒灌負面留言

不少觀眾認為，曹旻志這樣的舉動對朴民奎以及崔慧善相當失禮，也在社群引起熱烈討論，許多人紛紛湧入曹旻志IG留言，「這樣的舉動真的很讓人倒胃口」、「根本就是綠茶婊的行為」、「這可以說是『歷代級畫面』了吧，親眼看到實在是太震撼了」。最終，曹旻志似乎受不了負面的留言，目前已將IG留言功能直接關閉。

Netflix戀愛綜藝節目《單身即地獄3》上線後，就獲得不少網友喜愛，節目中嘉賓的一舉一動都引發網友熱議。而在日前播出的集數中。擁有高人氣的嘉賓李官熙，以及最後加入的女嘉賓曹旻志，在直升機上的互動，被稱為「歷代級畫面」，被網友灌爆負面留言，讓曹旻志選擇關閉IG的留言功能。

▲曹旻志目前已將留言功能直接關閉。

image source: IG／joymingzi_

單日聲量突破兩千筆

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看Netflix戀愛綜藝節目《單身即地獄3》近一個月的聲量趨勢變化，總討論聲量為16,482筆。2024年1月3日播出，所有嘉賓一舉一動都受到極大關注，許多網友看完節目，也追蹤了熱門成員的IG。

另外，第八集節目中曹旻志與李官熙成為焦點，兩人在直升機上韓劇般的互動也引發激烈的網路討論，單日聲量來到高峰2,244筆。

▲「單身即地獄」近一個月的聲量趨勢。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月09日至2024年01月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『單身即地獄3』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

「第一美女」遭TikTok封鎖？性感高球網紅怨觀看數驟降　怒喊：解放事業線

一週天氣／這幾天出門帶傘！週三冷氣團再發威　投票日天氣曝光

單身 網路

延伸閱讀

懸疑台劇《非殺人小說》登場！劉冠廷劈腿王淨 搭上隋棠挑戰大尺度激情戲

台鋼雄鷹準備好了！吉祥物「TAKAO」2彩蛋設定連結高雄 近一個月聲量衝破2萬5千筆

《京城怪物2》試管標籤驚見台灣！怪物素描曝光竟是台灣網紅

2024跨年晚會MVP是誰？網推爆「台灣1神級組合」：二、三十年LIVE依然無對手

相關新聞

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫差別運價

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運疫後減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報公...

真的發生空襲該怎麼辦 務必回想萬安演習4避難作為

國防部昨天下午發布國家級警報，簡訊寫「請民眾注意安全」，但該怎麼做？壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也質疑「希望民眾做什麼？」萬...

強烈大陸冷氣團報到 16縣市低溫特報兩大寒冷時段出爐

今天強烈大陸冷氣團南下，入夜後天氣轉冷，中央氣象署發布16縣市低溫特報，其中在今晚至明晨、周四晚至周五晨兩個時間點，台南...

以前都老人在穿？New Balance翻紅5大原因曝光 年輕人都有一雙「327」

外出挑選一雙合腳舒適、耐看百搭的鞋子，才能陪你上山下海、逛街久站不會腳痠，還能根據當天穿著進行搭配！近日有消費者發現路上大多數年輕人都在穿「1品牌運動鞋」，許多網友也贊同並歸納出該品牌成功行銷的重要原因，掀起眾人熱烈討論。

臺中購物節聲量連三年蟬聯全國第一 為什麼臺中這麼好買？

全台灣8個縣市每年都會舉辦購物節，分別是臺中市、臺南市、花蓮縣、彰化縣、桃園市、嘉義市、嘉義縣及臺北市，各縣市政府不僅攜手許多店家祭出多樣優惠、舉辦特色活動，還有各式好禮抽不完！

有12條命你會怎麼過？2024最頂韓劇《死期將至》探討死亡 網推：2024第一部神劇

「貓有9條命，如果你有12條命，你會怎麼過？」死亡究竟是救贖還是懲罰？年末開播的奇幻懸疑驚悚影集《死期將至》迎來大結局，可說是近期話題度最高的韓劇之一，改編自韓國網漫《我死了又死》，找來徐仁國、朴素淡、崔始源、李到晛、高允貞等眾多大咖演員出演，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。