懶人包／《單身即地獄3》曹旻志為何被罵到關IG留言？對李官熙1舉動飄濃濃綠茶味

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文／林子洵

Netflix戀愛綜藝節目《單身即地獄3》上線後，獲得不少網友喜愛，節目嘉賓的一舉一動都引發熱議。在日前播出最新集數中，擁有高人氣的「海王」男嘉賓李官熙，及最後加入的「撒嬌鬼」女嘉賓曹旻志在直升機上的互動，被稱為「歷代級畫面」，女方因此網友灌爆負面留言，只好選擇關閉IG留言功能。



曹旻志與李官熙的釣魚拉扯

《單身即地獄3》第八集中，因為甜美臉蛋以及活潑的個性深受網友喜愛的曹旻志，與擁有帥氣外表的籃球員李官熙在天堂島互動甜蜜，但在地獄島卻變了調，因為曹旻志輸掉比賽，沒能和李官熙成功配對。

▲節目中李官熙（上圖右一）和曹旻志（上圖中），在直升機上的互動，被稱為「歷代級畫面」。

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原先氣氛曖昧的兩人，在先前彼此試探討論中，李官熙要求女方不要選擇另一名男嘉賓朴民奎，建議選擇較無殺傷力的李鎮錫，曹旻志則要求李官熙不要跟配對的女生泡澡，兩人在各懷鬼胎中達成表面共識。最終曹旻志還是選擇朴民奎，引起李官熙不滿。

「歷代級畫面」引網友熱議

最終朴民奎與曹旻志配對、李官熙與另一名女嘉賓崔慧善配對，4人一起搭乘直升機前往天堂島時，曹旻志背著朴民奎偷偷向李官熙示好，還伸手偷戳李官熙的手臂、扯衣角艘膠，但被男方冷漠甩開，曹旻志竟當場落淚，一旁的朴民奎全程目睹，紳士表示「可以用我的襯衫擦淚」，另一邊的崔慧善則完全不知情，超級戲劇的畫面曝光，讓觀眾相當傻眼。









網友怒灌負面留言

不少觀眾認為，曹旻志這樣的舉動對朴民奎以及崔慧善相當失禮，也在社群引起熱烈討論，許多人紛紛湧入曹旻志IG留言，「這樣的舉動真的很讓人倒胃口」、「根本就是綠茶婊的行為」、「這可以說是『歷代級畫面』了吧，親眼看到實在是太震撼了」。最終，曹旻志似乎受不了負面的留言，目前已將IG留言功能直接關閉。

▲曹旻志目前已將留言功能直接關閉。

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單日聲量突破兩千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看Netflix戀愛綜藝節目《單身即地獄3》近一個月的聲量趨勢變化，總討論聲量為16,482筆。2024年1月3日播出，所有嘉賓一舉一動都受到極大關注，許多網友看完節目，也追蹤了熱門成員的IG。

另外，第八集節目中曹旻志與李官熙成為焦點，兩人在直升機上韓劇般的互動也引發激烈的網路討論，單日聲量來到高峰2,244筆。

▲「單身即地獄」近一個月的聲量趨勢。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月09日至2024年01月08日。