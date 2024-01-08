交通部人事年前異動 民航局長林國顯升任次長
交通部表示，交通部常務次長祁文中1月16日屆齡退休，所遺職缺奉行政院核定，由交通部民航局林國顯局長調升。民航局長職務由航政司長何淑萍司長調升，航政司長職務由副司長韓振華升任。
交通部指出，林國顯現年61歲，美國加州大學戴維斯分校（U.C.Davis）土木暨環境工程研究所博士，75年公務人員高等考試交通行政人員及格，歷任交通部路政司副司長、司長、主任秘書及民航局長等職務。
何淑萍現年55歲，國立中央大學土木工程研究所碩士，84年公務人員高等考試一級考試交通工程科及格，歷任交通部民用航空局企劃組組長、主任秘書、副局長及交通部航政司司長等職務。
韓振華現年52歲，國立成功大學交通管理科學系碩士，84年公務人員高等考試二級考試交通工程科及格，歷任交通部民用航空局專門委員、空運組副組長、組長及交通部航政司副司長等職務。
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