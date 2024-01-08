交通部人事年前異動 民航局長林國顯升任次長

中華職棒新球隊台鋼雄鷹，即將在2024年球季正式參與中職一軍賽事，季前話題不斷的他們，讓網友直呼頗有取代富邦悍將，成為今年「休賽季霸主」的地位。繼元旦當天公布球隊年度新口號「I'm鷹」之後，昨（4）日球團再公開球隊吉祥物樣貌，日系畫風的雄鷹名叫｢TAKAO｣，球衣背號「07」

2024-01-08 12:23