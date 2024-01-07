戒菸專線年增3成 醫：女性「心理成癮」占多數

戒菸諮詢專線自民國92成立至今已滿20年，根據統計，今年女性撥打戒菸電話的人數較去年同期增長近4成，男性增長1成6，整體成長近3成。衛福部國健署111年統計，台灣女性成人吸菸率為3.7%；但專家指出，隨著新興菸品問世，台灣女性吸菸率應已達到5.7%，女性吸菸不欲人知，數據容易被忽略，而女性吸菸往往是因為「心理因素」。

衛福部國健署戒菸專線111年統計，全年接起2萬7433通戒菸諮詢電話，但112年1至11月就增長至3萬4000餘通進線，預估加上12月進線量，全年將服務3萬5000多通電話，整體成長近3成，其中女性增加4成，男性1成6。

戒菸專線服務中心諮詢員詹淑如表示，專線中來電男性仍占8成、女性2成，但男性10通電話中，9通都是詢問戒菸資源，像是家裡附近有無戒菸門診，戒菸貼片、口嚼錠購買藥局等等。女性10通來電中則有8通電話，都是心理壓力大，戒菸導致情緒不堪負荷，而尋求戒菸諮詢專線的協助。

「相對之下，女性較願意坦承自己的情緒壓力問題。」詹淑如說，女性來電時都會「主動」告知自己遭遇的情緒問題，因此希望有人能夠協助，大多與人際互動相關；但男性需要諮詢員培養一段時間的信任，問起後才會願意說出自己的情緒議題，且大多與工作壓力相關。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則表示，過去調查台灣民眾吸菸的原因，女性首要原因是「心情不好」、第二「壓力」、第三「減肥」、第四「同儕環境」；但男性吸菸主要第一名就是「同儕環境」。

「女性吸菸、戒菸都不想被人知道。」詹淑如說，女性因為不想要吸菸後身上有菸味，大多傾向吸電子煙、加熱菸，上班要吸也不會像男性呼朋引伴，而是躲到廁所偷偷吸；戒菸也要偷偷戒，就怕被家人朋友知道。

台安醫院戒菸門診、胸腔內科主治醫師吳憲林表示，女性多因為心理因素而吸菸，若要戒掉菸品，就得解決心理上對壓力排解的方式，情緒往往來自期待與現實的落差，因此把期待降低，或努力把現實情況拉高，「學會新的壓力處理模式，心理成癮者戒菸的關鍵。」；男性則多為生理成癮，這時就要透過藥物介入，才能夠有效提高戒菸成功率。

林清麗指出，根據美國加州經營30多年的戒菸專線統計顯示，成功戒菸者平均得嘗試12至14次才能夠成功戒菸，最高甚至戒菸50次才成功，因此要鼓勵吸菸者戒菸，身邊的親友支持相當重要，即使失敗也不要讓吸菸者感到自責，最能提升戒菸成功率的就是營造鼓勵、友善的環境。

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