健保將改支付標準 最快明年上路

今年為健保法上路卅周年，衛福部健保署長石崇良表示，將全面改革「醫療服務支付標準」，針對四五○○項醫療服務項目檢討「醫療服務資源耗用相對值」（ＲＢＲＶＳ），編列卅六億元；更為解決少子化困境，將強化兒科、婦產科等弱勢科別點值。

台灣面臨少子化危機，石崇良表示，首波檢討的重點科別為兒科，希望提高相關醫療服務點值，改善兒科醫師待遇，進而提高醫療品質。他表示，兒科小病人不易照顧、診治，在收治重症病童時，更加辛苦，加上少子化，讓兒科人力變少，有必要列入首要改善目標。

基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然表示贊同，他指出，幫兒童看診，耗費心力及時間，提高醫療支付標準有其必要性，期望兒科醫療給付點值可以保障一點為一元。不過，他認為不應從總額支付額外費用，而是由公務預算編列，畢竟健保總額沒有增加，一昧地增加點數，點值反而被稀釋，「這是空口說白話、空中樓閣，挖東牆補西牆的做法」，他分析。

至於急診醫師以ＣＰＲ救活一名垂死病人，健保點值一千多點，但中醫門診把脈睡眠障礙卻能獲兩千多元，反映現行健保醫療服務點值給付紊亂，石崇良表示，確實有必要全盤檢討，評估依據為每個醫療服務項目，醫療人員需付出多少相對勞力、代價、訓練。

以神經外科醫師的開腦手術為例，需六年以上的專科長期訓練，且一次動腦手術平均時間超過六小時，健保點值約為三萬點上下，但手術相對複雜，風險高，易有醫糾；相較之下，處理內痔手術，手術容易、風險極低，則有近四千點。石崇良表示，這次將針對培訓時投入資源、開刀時間、難易度等因素，進行綜合評比。

由於因應國人醫療需求，健保署也將調整精神疾病、心理諮商等相關點值，石崇良表示，因涉及層面廣泛，預計利用一至兩年時間與各專科醫學會討論，蒐集及整合意見後，再做跨科別比較，避免不同科別間出現爭議，以期給付更為公平，新制最快明年上路。