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元旦連假收假 國道下午發生4起追撞事故

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今日14時22分國1北向174公里發生2小客車追撞事故佔用中線車道，造成回堵3公里。圖／高公局提供
今日14時22分國1北向174公里發生2小客車追撞事故佔用中線車道，造成回堵3公里。圖／高公局提供

今天為元旦連假收假日，交通部高公局晚間指出，下午國道壅塞路段為國1北向台中至后里、新竹系統至竹北，國3北向關西至大溪，國5北向宜蘭至坪林，國6西向愛蘭至霧峰系統；其餘路段行車大致正常。截至下午5時，國道交通量為71.6百萬車公里，預估全日交通量為111百萬車公里。

高公局表示，今日12時4分，國6西向18公里發生4小客追撞事故佔用內車道，造成回堵9公里；下午2時22分，國1北向174公里發生2小客車追撞事故佔用中線車道，造成回堵3公里；下午2時48分，國1北向243公里發生1小貨車及6小客車追撞佔用內2車道，造成回堵7公里；下午3時39分，國3北向67.4公里發生3小客車追撞佔用內線車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，惟上述事故影響整體車流順暢。

車道 元旦連假

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